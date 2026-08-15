Stephanie Cayo habló de Alejandro Sanz y su noviazgo: “Después de haber sufrido tanto”

Stephanie Cayo vive uno de los momentos personales y profesionales más plenos de su vida. La actriz peruana está ennoviada con el cantante español Alejandro Sanz y estelariza una exitosa serie del streaming.

La relación sentimental comenzó a ser visible en febrero de este año cuando él dio un concierto en Bogotá y ella estaba en la ciudad, ya que la capital colombiana es el principal lugar de grabación de la serie de Netflix ‘Doc’, donde ella es una de las estelares.

Se filtraron imágenes del bask stage del recital y los titulares sobre un inminente romance se dieron rápidamente. El artista luego siguió a presentarse en escenarios de Ecuador y Perú, donde ella ya también lo acompañó. Más tarde, en uno de los shows de Estados Unidos, en Las Vegas, Cayo apareció en el escenario y alcanzó a compartir por un momento la canción ‘Corazón partío’ con el español.

Recientemente, se viralizaron las imágenes donde ella pasa vacaciones en Mallorca junto a Sanz y sus cuatro hijos, lo que confirma que el noviazgo pasa por una buena etapa y se solidifica.

Stephanie Cayo revela que conocía desde hace tiempo a Alejandro Sanz

Ahora Stephanie habla con la publicación Hola y se refiere a cómo conoció al cantante revelando que la amistad viene desde hace mucho tiempo.

“Hace muchos años. Antes de que yo me casara ya nos conocíamos; después de mucho tiempo, se fue construyendo una amistad muy bonita y respetuosa. Todo se dio de manera muy natural y tranquila”, mencionó y luego detalló que no fue para nada ajena a la carrera de él mientras fueron amigos.

“Siempre admiré mucho su obra y con el tiempo fui conociéndolo más como persona. Todo se fue dando de manera muy natural, desde la amistad y con muchísimo respeto. Tomó mucho tiempo, es lo que quiero decir”.

Confesó que sintió temor cuando la relación se expuso en medio de un recital de él: “Estaba muy asustada. Tú sabes lo que es eso, era un estadio con 40.000 personas”, dijo en la entrevista donde recalcó lo satisfecha que también se siente por su momento actoral.

“Hay mucho apoyo de su parte en mi trabajo y hay mucho apoyo de mi parte en el suyo. Así que creo que somos un buen equipo, es lo que te puedo decir. Ya después no sé qué pasará, no sé a dónde irá, no sé las dificultades que pueda traer la vida, pero al menos me siento muy bien”, dijo sobre lo que más valora de su novio y su relación con él.

Al final, contó cómo se siente tras abandonar la soltería “Mira, después de haber sufrido tanto, después de haber estado también mucho tiempo sola, creo que sí se siente aún mejor”.

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