Stephanie Cayo luce nuevo anillo y surgen rumores de boda con Alejandro Sanz ¿Qué dijo?

Una de las parejas más mediáticas del entretenimiento hispanoamericano es sin duda la conformada por el cantante español Alejandro Sanz y su novia, la actriz y bailarina peruana Stephanie Cayo. El último fin de semana de septiembre, él estuvo cantando con Shakira en dos de sus shows en su residencia en la capital española y Cayo estuvo con él.

La semana anterior Cayo y Sanz fueron captados en la alfombra roja del lanzamiento del musical ‘El alma al aire’, celebrado en la Gran Vía de Madrid. Alejandro también estuvo con sus cuatro hijos: Manuela, de 25 años, fruto de su matrimonio con la mexicana Jaydy Michel; Alexander, de 23, que nació de su relación con Valeria Rivera; y los menores, Dylan, de 15, y Alma, de 12 años, nacidos de su matrimonio con Raquel Perera, quien también acudió al evento y mencionó a la prensa la buena relación de amistad que conservan.

"Fue precioso. No me lo esperaba para nada. Es como estar en un sueño, escuchando estas canciones que nos han acompañado siempre, en una historia que yo no tenía ni idea, pero que habla de España. Hay mucho sabor, carácter, personalidad, tiene momentos de flamenco… Yo lo recomiendo", dijo Cayo a Hola sobre el show inspirado en canciones de Sanz.

Luego, la peruana fue parte de la apertura de la nueva tienda de Rosa Clará donde contestó varias preguntas a la prensa, que notó que lleva una nueva sortija o anillo y habló de si se volvería a casar.

"El hombre que amo", Stephanie Cayo sobre Alejandro Sanz

"Mi madre me preguntaba eso en el camino y me decía: "¿Tú te volverías a casar?". Yo, ¿qué te respondí? Ah, no, no le respondí. Bueno, primero tendría que haberme aprendido, claro", dijo sin precisar si lo haría o no.

Stephanie que en su boda del 2018 lució trajes de Rosa Clará fue indagada por un anillo nuevo que lució y si este era de compromiso evitó dar mayor información. "¿Es la típica sortija de pedida?" preguntó la reportera?, la actriz sonrió y dijo “Está en este dedo”, y cuando le mencionaron que estaba lindo asintió.

Al indagarle por Sanz puntualizó: "Es así, pero ustedes lo conocen, ¿no? Y lo quieren mucho, eso se nota. Sí, se le quiere mucho. Eso se nota y sí, eso sí, es un gran hombre, claro. ¿Qué te voy a decir? Estoy hablando del hombre que amo".

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El emotivo escrito de Stephanie Cayo para Alejandro Sanz

Vale la pena mencionar que la actriz usó las redes sociales para enviar un emotivo mensaje sobre la obra inspirada en los temas de su novio y él le contestó muy afectuoso. “Anoche tus canciones tomaron cuerpo bajo otra piel. Y entre tantas voces seguía latiendo la tuya, como el agua bajo la tierra… Te miré celebrar a todos, con esa generosidad que solo tienen los grandes O los que llevan el alma al aire, Como tú. Hay una nobleza que también merece ser contada, la alegría con que miras lo que florece en otras manos. Qué hermoso trabajo, cuánto talento reunido. Salimos del teatro Con el alma abrazadita De tantos momentos inolvidables".

Sanz reaccionó y escribió: “Gracias compañera de vida, tus palabras me saben a Sur y llenan mis velas como el viento de levante. Te quiero más, siempre”

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