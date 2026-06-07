Stephanie Cayo reveló cómo inició su romance con Alejandro Sanz: “Tomó mucho tiempo”

Desde hace unas semanas, el mundo del espectáculo ha estado hablando del romance de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. Los rumores comenzaron luego de ver a la actriz en un concierto del cantautor español. Allí, se mostraron cariñosos y un beso que se dieron ante 40 mil personas confirmó lo que muchos sospechaban.

Sin embargo, ambas celebridades han sido muy reservadas. Son pocos los detalles que han revelado sobre su relación. De hecho, la actriz, quien participó en El secretario, ha dicho que prefiere no hablar tanto de su vida privada, sino más bien enfocarse en su área profesional.

¿Cómo se conocieron Stephanie Cayo y Alejandro Sanz?

De acuerdo con una reciente entrevista con la revista Hola, la peruana compartió algunos detalles sobre su relación. Su historia de amor no surgió de un flechazo inmediato, sino que fue el resultado de una amistad que se construyó durante muchos años. “Fue de la amistad a algo más y tomó mucho tiempo. Eso es lo que te puedo decir, se demoró mucho”.

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Sobre el momento en que se conocieron, dijo: “Hace muchos años. Antes de que yo me casara ya nos conocíamos, después de mucho tiempo se fue construyendo una amistad muy bonita y respetuosa. Todo se dio de manera muy natural y tranquila”.

La actriz aseguró que más que una atracción, lo primero que sintió hacia Sanz fue una admiración por su carrera artística. “Siempre admiré mucho su obra, y con el tiempo fui conociéndolo más como persona. Todo se fue dando de manera muy natural, desde la amistad y con muchísimo respeto. Tomó mucho tiempo, es lo que quiero decir”.

Tras su ruptura con Candela Márquez, el intérprete de ‘Amiga mía’ inició un romance con la actriz peruana. Fotografía por: Instagram

“Me siento muy bien”: Stephanie Cayo sobre Alejandro Sanz

La protagonista de varias producciones latinoamericanas mencionó que hay un aspecto que aprecia mucho en su relación. “Hay mucho apoyo de su parte en mi trabajo y hay mucho apoyo de mi parte en el suyo. Así que creo que somos un buen equipo, es lo que te puedo decir”. Sin embargo, dejó en claro que prefiere disfrutar del presente sin preocuparse por hacer planes a largo plazo. “Ya después no sé, no sé qué pasará, no sé a dónde irá, no sé las dificultades que pueda traer la vida, pero al menos me siento muy bien”.

Más allá de la fama y de sus proyectos profesionales, Stephanie compartió que este romance llegó en un momento muy especial de su vida. La actriz comentó que ha aprendido a valorar aún más el amor y la compañía. “Después de haber sufrido tanto, después de haber estado también mucho tiempo sola, creo que sí se siente aún mejor”.