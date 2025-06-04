‘Stranger Things 5′: hora de estreno de los capítulos, duración, títulos, personajes y más

La quinta y última temporada de Stranger Things ya tiene calendario definido y Netflix confirmó una estrategia de lanzamiento escalonada que abarcará tres fechas clave. La plataforma lanzará la serie en tandas durante la temporada de fin de año, creando expectativa entre los seguidores que esperan el desenlace de la historia de Hawkins.

El plan contempla el estreno del Volumen 1 el 26 de noviembre de 2025, el Volumen 2 el 25 de diciembre de 2025 y el episodio que marca el cierre definitivo para el 31 de diciembre de 2025. Cada entrega llegará a los suscriptores colombianos de manera simultánea con el estreno global.

¿A qué hora se estrenan los capítulos de ‘Stranger Things 5′?

El lanzamiento del primer bloque llegará a la misma hora en todos los territorios, pero con ajustes según la zona horaria de cada país. Así se verá el estreno en la región:

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7:00 p.m. del 26 de noviembre.

Perú, Colombia , Panamá y Ecuador: 8:00 p.m. del 26 de noviembre.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9:00 p.m. del 26 de noviembre.

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10:00 p.m. del 26 de noviembre.

España: 2:00 a.m. del 27 de noviembre.

La distribución en tres tandas permitirá seguir el desenlace de forma progresiva, con espacio para digerir cada bloque. El último episodio, además, llegará en plena víspera de Año Nuevo, convirtiéndose en un evento especial para la audiencia global.

Títulos de los episodios de ‘Stranger Things 5′

La temporada final está compuesta por ocho capítulos, cuyos títulos ya fueron revelados:

The Crawl The Vanishing of… The Turnbow Trap Sorcerer Shock Jock Escape From Camazotz The Bridge The Rightside Up

Estos nombres anticipan una mezcla de misterio, acción y momentos decisivos para los personajes principales.

¿Cuánto duran los episodios de ‘Stranger Things 5′?

Los episodios presentan duraciones variables, aunque la mayoría ronda la hora. En el primer volumen hay capítulos significativamente más largos —incluyendo uno que supera la hora y veinte minutos—, algo que responde a la magnitud narrativa que tendrá el cierre de la serie.

Lista de personajes de ‘Stranger Things 5′

El reparto principal regresa casi completo: Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max), David Harbour (Hopper), Winona Ryder (Joyce), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan), Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin), Priah Ferguson (Erica), Cara Buono (Karen) y Brett Gelman (Murray). Además, Jamie Campbell Bower también vuelve como el aterrador Vecna.

Al elenco de Stranger Things 5 se integran nuevos personajes interpretados por Linda Hamilton, Amybeth McNulty, Nell Fisher, Jake Connelly y Alex Breaux, aunque por ahora sus roles se mantienen en secreto.