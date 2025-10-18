‘Stream Fighters 4′ en vivo: siga el minuto a minuto del evento de boxeo de Westcol

Stream Fighters 4 reúne este sábado a creadores de contenido de varios países en una velada de boxeo y espectáculo digital. El evento tiene lugar en el Coliseo Medplus de Bogotá, con puertas abiertas desde la 1:00 p.m. y una transmisión en vivo que concentra a miles de seguidores en el canal de Westcol en Kick.

La jornada incluye seis enfrentamientos: TheNino (Rep. Dominicana) vs ByKing (Chile); Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia); Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia); Karina García (Colombia) vs Karely Ruiz (México); JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú); y Yina Calderón vs Andrea Valdiri, el duelo estelar de la noche.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Aunque estaba previsto que Stream Fighters 4 comenzara a las 4:00 p.m. (hora de Colombia), la organización anunció a través de la transmisión en vivo que el inicio se retrasará y será hacia las 5:00 p.m.