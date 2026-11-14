Stream Fighters 5: horarios, cartelera y dónde ver en vivo el evento de Westcol

Este 14 de noviembre se realizará Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por el streamer colombiano Westcol. La quinta edición reunirá a influenciadores y personalidades del entretenimiento digital en el Coliseo MedPlus, en una jornada que tendrá diez enfrentamientos, entre combates individuales, duelos por parejas y una particular competencia entre robots.

La programación tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre La Divaza y Andrea Valdiri, dos figuras que han generado expectativa alrededor de su participación. También se destaca el combate entre Valentino Lázaro y Emiro Navarro, además del enfrentamiento especial entre Westcol y el cantante Blessd, quienes no subirán directamente al cuadrilátero, sino que competirán mediante robots que serán controlados por ellos.

¿Quiénes pelean en Stream Fighters 5 y a qué hora empiezan los combates?

Herrera vs. JH de la Cruz.

La Divaza vs. Andrea Valdiri.

Sebastucho vs. Leandro.

Valentino Lázaro vs. Emiro Navarro.

Alexa Torrex y Karola Alcendra vs. Beba y Yaya.

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín.

El Agropecuario vs. Daren.

Willito y Lonche vs. Chanty e Incógnito.

Reydelacity vs. Wegotkicks.

Westcol vs. Blessd.

La organización no ha publicado un cronograma detallado con la hora individual de cada combate. Por lo tanto, el orden en el que aparecen los enfrentamientos en la cartelera no necesariamente corresponde a la secuencia en la que se desarrollarán durante la velada.

En cuanto a los horarios generales, la página principal de Stream Fighters anuncia la apertura de puertas del evento para las 4:00 p. m.; mientras que el inicio del show está programado para las 5:30 p. m., hora colombiana.

Horarios de Stream Fighters 5 por país:

País Hora de inicio Colombia 5:30 p. m. México (Ciudad de México) 4:30 p. m. Perú 5:30 p. m. Ecuador 5:30 p. m. Venezuela 6:30 p. m. Estados Unidos (Este) 5:30 p. m. Estados Unidos (Pacífico) 2:30 p. m. Chile 7:30 p. m. Argentina 7:30 p. m. España 11:30 p. m.

¿Dónde ver Stream Fighters 5 en vivo?

Las diez peleas se podrán seguir en vivo a través de Kick, plataforma en la que estará disponible la transmisión oficial del evento. La señal será exclusiva del canal de Westcol, quien organiza la velada junto a Spoon Media Group.

Los espectadores podrán conectarse desde un computador, celular o dispositivo compatible con la aplicación de Kick para seguir los enfrentamientos y las presentaciones musicales.

Para acceder a la transmisión, los interesados deben ingresar a kick.com/westcol y buscar la señal en vivo del evento. También pueden entrar directamente desde la aplicación de Kick, localizar el perfil de Westcol y seleccionar la transmisión de Stream Fighters 5.

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