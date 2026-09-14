Stream Fighters 5: revelan el cartel oficial con Westcol vs. Blessd y más peleas

Stream Fighters 5 ya tiene definida la cartelera que reunirá a creadores de contenido, artistas y otras figuras de internet en una nueva jornada de boxeo espectáculo. El anuncio se realizó este domingo 13 de septiembre, durante una transmisión especial encabezada por Westcol, quien había anticipado durante los últimos días que revelaría los principales detalles del evento.

La presentación del cartel puso fin a la expectativa que se había generado entre los seguidores del formato, luego de que el creador de contenido confirmara una nueva edición y habilitara una primera etapa de venta de entradas antes de revelar los nombres de los participantes. Esta vez, la propuesta reúne a figuras que ya han tenido presencia en el evento con otras que se estrenan en el ring, además de incluir algunas modalidades diferentes al tradicional enfrentamiento uno contra uno.

Esta es la lista de peleas de Stream Fighters 5

Uno de los combates que más llamó la atención es el que protagonizarán Westcol y el cantante de reguetón Blessd. El enfrentamiento tendrá una dinámica especial que, según lo presentado durante el anuncio, involucrará tecnología con robots. La participación del cantante urbano había sido objeto de especulaciones desde que apareció una pista relacionada con él en el material promocional de esta edición.

Otro de los enfrentamientos que concentra la atención es La Divaza contra Andrea Valdiri. El creador venezolano José Alejandro Rojas, conocido como La Divaza, se hizo popular en YouTube por sus videos de humor y comentarios sobre temas de entretenimiento, mientras que Valdiri es una de las creadoras de contenido colombianas con mayor trayectoria y una de las figuras que ya ha participado en Stream Fighters (2025 contra Yina Calderón).

La cartelera también incluye el combate entre Sebastucho y Leandro. Sebastucho es un creador de contenido que ha construido una comunidad alrededor de sus transmisiones y publicaciones en redes sociales, mientras que el influenciador Leandro ya tiene experiencia en este tipo de eventos y ha formado parte de anteriores ediciones de Stream Fighters.

Valentino Lázaro y Emiro Navarro también subirán al ring. Ambos son exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia’, aunque hicieron parte de temporadas diferentes del reality. Emiro, además de su trayectoria como creador de contenido, actualmente hace parte de la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, donde comparte con otras figuras de la televisión, la música y el entretenimiento.

En la cartelera también aparece uno de los enfrentamientos colectivos de esta edición: Alexa Torrex y Karola Alcendra se medirán a Valerie de la Cruz, conocida como Beba, y Dahian Muñoz, conocida como Yaya. Las cuatro tienen experiencia frente a las cámaras y vínculos con realities colombianos. Alexa y Karola fueron participantes de la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’, al igual que Beba, quien además es recordada por su paso por ‘Desafío XX’. Yaya, por su parte, hizo parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ y también ha desarrollado una carrera como presentadora y creadora de contenido.

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Otro combate será el del cantante Herrera contra JH de la Cruz. Este último es un creador de contenido colombiano que ya ha participado en anteriores ediciones del evento y que se ha hecho conocido por sus transmisiones y publicaciones en TikTok.

Samantha Correa y Cami Pulgarín protagonizarán otro de los combates de la cartelera. Ambas son creadoras de contenido con una amplia presencia en redes sociales. Pulgarín también es recordada por su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’ y ‘LOL Colombia’, mientras que Correa ha construido su reconocimiento principalmente a través de sus contenidos digitales y transmisiones en vivo.

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El Agropecuario y Daren también hacen parte de la cartelera. El primero es un creador de contenido que ganó notoriedad en redes sociales, entre otras cosas, por su relación con Aida Victoria Merlano. Para El Agropecuario, esta será su primera participación en Stream Fighters. Daren Ramírez, en cambio, es un viejo conocido del evento: participó en la segunda edición, cuando enfrentó a Belosmaki, y regresó en la tercera para medirse con Pepe Goitia. Ahora tendrá una nueva oportunidad sobre el ring.

Finalmente, la organización presentó una modalidad especial en la que aparecen Willito, Lonche y Chanty, junto con un cuarto participante que todavía está por confirmarse. La información presentada durante el anuncio señala que se tratará de una pelea en una modalidad diferente, por lo que aún faltan detalles sobre cómo estará conformado exactamente el enfrentamiento.

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En total, son 10 combates los anunciados para esta quinta edición. Además de los enfrentamientos deportivos, la jornada contará con la presentación musical de Kris R, cantante urbano colombiano que hará parte del espectáculo.

¿Cuándo se realizará Stream Fighters 5?

La quinta edición de Stream Fighters se realizará el 14 de noviembre de 2026. La jornada tendrá lugar en Bogotá, ciudad que ha sido sede de varias de las ediciones anteriores del evento y donde WestCol volverá a reunir a los participantes frente al público.

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El escenario escogido es el Coliseo MedPlus, recinto ubicado en la capital colombiana que ya aparece en su programación oficial con Stream Fighters 5 para esa fecha. La agenda del escenario establece el evento para el sábado 14 de noviembre, con apertura programada desde las 6:00 de la tarde.

Cabe recordar que Stream Fighters nació en 2022 como una propuesta que llevó al terreno del boxeo las rivalidades y comunidades construidas alrededor de los creadores de contenido. Con el paso de sus ediciones, el proyecto incorporó artistas, influenciadores y figuras del entretenimiento, además de presentaciones musicales y transmisiones digitales.

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