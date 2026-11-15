Stream Fighters 5: Yaya Muñoz, Emiro y más ganadores de la velada de Westcol

La quinta edición de Stream Fighters terminó este sábado 14 de noviembre en Bogotá. El evento, organizado por el streamer colombiano Westcol, reunió a creadores de contenido, influenciadores y figuras del entretenimiento en una velada que contó con diez enfrentamientos y una particular competencia entre robots humanoides.

La jornada tuvo diferentes modalidades de combate, desde enfrentamientos individuales hasta competencias por parejas y una disputa femenina bajo el formato Royal Rumble. También hubo situaciones que modificaron la programación inicial, como cambios de participantes y peleas que terminaron antes de completar los asaltos previstos.

Ganadores de las peleas de Stream Fighters 5

Uno de los enfrentamientos que más expectativa generó fue el de Andrea Valdiri contra La Divaza. La barranquillera consiguió imponerse por decisión unánime después de completar los tres asaltos. Al terminar el combate, ambas se abrazaron en el cuadrilátero. La venezolana agradeció el respaldo de sus seguidores y dedicó unas palabras a su madre y a una integrante de su comunidad que falleció días antes.

Otro de los resultados destacados fue el de Emiro Navarro, quien venció a Valentino Lázaro. El enfrentamiento entre los dos exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia‘ no llegó al final del segundo asalto. La pelea se detuvo para revisar una lesión en la nariz de Valentino y, posteriormente, se determinó que no podía continuar, por lo que la victoria quedó en manos de Navarro.

En la competencia femenina bajo la modalidad Royal Rumble, Yaya Muñoz se quedó con el triunfo después de enfrentarse a Alexa Torrex, Karola Alcendra y Beba de la Cruz. Esta última tuvo que abandonar la competencia por molestias en uno de sus hombros. La definición quedó entre Yaya y Alexa, con victoria para Muñoz por decisión unánime.

La velada también dejó el triunfo de Daren sobre El Agropecuario en un enfrentamiento que duró apenas cinco segundos. Su contrincante cayó después de recibir una combinación de golpes y sufrió una lesión en el hombro que le impidió continuar.

Por su parte, Leandro Loaiza derrotó a Sebastucho en el tercer asalto, cuando el árbitro decidió detener el combate. Samantha Correa también se llevó la victoria frente a Cami Pulgarín, en una pelea que terminó por decisión dividida y tuvo momentos de intercambio de golpes entre ambas participantes.

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En el enfrentamiento por parejas, Willito y Lonche vencieron a Chanty y Samulx por decisión unánime. Otro de los resultados de la jornada fue el de Reydelacity, quien superó a WeGotKicks por nocaut técnico en el tercer asalto, después de que el árbitro interviniera para detener la pelea.

Otro enfrentamiento que tuvo una situación particular fue el de JH de la Cruz. Aunque inicialmente estaba anunciado contra Herrera, este último se negó a participar por razones que son motivo de controversia y fue reemplazado por Piquiña.

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Blessd se impuso a Westcol en el combate de robots

Uno de los momentos más particulares de Stream Fighters 5 fue el enfrentamiento entre Westcol y Blessd. A diferencia de los demás participantes, los dos no subieron al cuadrilátero para enfrentarse directamente, sino que utilizaron robots humanoides que compitieron bajo su control.

El resultado favoreció al cantante de música urbana. El robot que representaba a Blessd consiguió imponerse en el segundo asalto, después de dejar sin brazos al dispositivo de Westcol. Después de la competencia, los dos artistas compartieron en el escenario e interpretaron ‘Soltera’, en medio de la celebración que cerró uno de los momentos más llamativos de la noche.

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