Sydney Sweeney convierte el agua de su bañera en jabón para conectar con sus fans

La actriz de 27 años, conocida por sus papeles en ‘Euphoria’ y ‘The White Lotus’, colaboró con la marca de jabones Dr. Squatch para crear una pastilla de jabón de edición limitada llamada Bathwater Bliss.

Así lo explicó en un comunicado de prensa: “Cuando tus fans empiezan a pedir tu agua de baño, puedes ignorarlo o convertirla en una pastilla de jabón Dr. Squatch”.

Sydney colaboró por primera vez con Dr. Squatch en un anuncio para promocionar el jabón natural de la marca, en el que aparecía en una bañera de burbujas.

Ahora, la empresa ha reutilizado la espuma de ese anuncio en un nuevo producto.

La pastilla de jabón de Sydney contiene arena exfoliante y extracto de corteza de pino, combinados con una salpicadura del agua de baño de la actriz.

Según el comunicado de la marca, el aroma “evoca dos de los mejores lugares de la Tierra: la naturaleza y la bañera de Sydney Sweeney”.

La actriz, que hace poco se quedó soltera, añadió: “Es raro en el mejor sentido, y me encanta que hayamos creado algo que no sólo es inolvidable, sino que realmente huele increíble y ofrece lo mismo que todos los demás productos Dr. Squatch que me encantan. Espero que esto ayude a los chicos a despertar a la realidad de los productos convencionales de cuidado personal y les empuje hacia lo natural”.

El jabón Bathwater Bliss estará disponible en una tirada muy limitada: sólo se fabricarán 5.000 pastillas, que se pondrán a la venta el viernes 6 de junio, hasta agotar existencias.

Los fans han reaccionado con una mezcla de sorpresa y entusiasmo en las redes sociales. Uno de ellos escribió: “¿En qué se ha convertido el mundo?”. Otro bromeó: “Los gooners se van a gastar los ahorros de toda su vida en conseguir todos los que puedan”.

Un tercero comentó: “Nunca pensé que vería el día en que lavarme la boca con jabón no fuera un castigo, pero en realidad quiero hacerlo, pero aquí estamos”.