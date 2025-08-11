Sydney Sweeney: edad, películas, series, vida amorosa y más sobre la polémica actriz

En las últimas semanas, Sydney Sweeney ha estado en el centro de la conversación pública, aunque no por un nuevo papel en cine o televisión. La actriz estadounidense, conocida por sus interpretaciones en producciones de gran alcance internacional, participó en una reciente campaña publicitaria cuyo lema generó interpretaciones polémicas. Algunos usuarios en redes sociales señalaron que el mensaje podía tener un doble sentido en inglés, relacionado con la palabra “genes” (genes), lo que derivó en críticas sobre supuestos mensajes vinculados a estándares de belleza occidentales.

Mientras tanto, su trayectoria sigue sumando proyectos que la han posicionado como una de las intérpretes jóvenes más influyentes de Hollywood. En pocos años pasó de apariciones en papeles secundarios a protagonizar series y películas de alto perfil, además de abrirse un espacio como productora y rostro recurrente de la cultura pop.

Sydney Sweeney y sus producciones más populares

Nacida el 12 de septiembre de 1997 en Washington, Sweeney inició su trayectoria artística con participaciones en series como Heroes, Criminal Minds y Grey’s Anatomy. El reconocimiento comenzó a llegar en 2018 con su papel de Emaline Addario en Everything Sucks! y su participación en Sharp Objects, junto a Amy Adams, además de aparecer en The Handmaid’s Tale.

El salto definitivo llegó con Euphoria (HBO), donde interpreta a Cassie Howard, y con The White Lotus, serie que le valió elogios de la crítica. En cine, ha trabajado en títulos como Once Upon a Time in Hollywood, Reality, Americana, Anyone But You y Madame Web. A sus 27 años, Sidney Sweeney novio también ha incursionado como productora a través de su compañía Fifty-Fifty Films, con la que impulsó proyectos como Immaculate, en el que también fue protagonista.

Esa combinación de carisma, disciplina y visión empresarial la ha llevado a diversificar su carrera, apostando por historias que conecten con el público y le permitan explorar nuevos registros.

La vida amorosa de Sydney Sweeney

En el plano personal, Sweeney mantuvo una relación con el empresario Jonathan Davino desde 2018, con quien se comprometió en 2022. Además de su vínculo sentimental, él colaboró como productor en algunos de sus proyectos. Sin embargo, a inicios de 2025 se confirmó su ruptura, en medio de versiones que apuntaban a que la actriz quería concentrarse en su vida profesional.

En paralelo, surgieron rumores de un romance con Glen Powell, su coprotagonista en Anyone But You, impulsados por la química que mostraron en pantalla y durante la promoción del filme. Hasta ahora ambos han negado que exista un vínculo sentimental, asegurando que se trató de una percepción mediática y de los fans.

