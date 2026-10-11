Sylvester Stallone revela su dura niñez: "Mi madre nunca me abrazó"

Con 80 años el actor Sylvester Stallone, conocido por sus amigos como ‘Sly’ decidió lanzar sus memorias ‘Los escalones’.

Siguiendo la tendencia de muchas celebridades, la figura hollywoodense recordó en sus escritos su vida entera. A la agencia AP, Stallone mencionó que tardó en animarse a escribir el texto, ya que "lo único de lo que no quería escribir era sobre mi vida (…) "Todo el mundo tiene, ya sabes, esta vida ambivalente y llena de altibajos como una montaña rusa, y la mía no siempre es el viaje más placentero. Es muy difícil, es muy difícil, eh… porque pasé 50 años enterrando todo eso, ya sabes. Es simplemente… y es como si te encontraras con una ciudad perdida: vas y empiezas a convertirte en tu propio arqueólogo espiritual, vas excavando y mucho de lo que encuentras no es bonito", dijo.

Y es que no son pocos los episodios que dejan al descubierto que la vida de Sly ha sido un verdadero desafío en todo sentido. Obstáculos, carencias, rechazos han marcado su carrera y su vida misma. La niñez fue cruda para Stallone que no experimentó un hogar cálido, sino por el contrario vivió entre el desamor, el maltrato y el abandono.

En una entrevista con The New York Times a propósito de sus memorias, Stallone contó que su nacimiento fue complejo y accidentado, pues su madre iba a bordo de un bus. “Al final iba en un autobús y entra en trabajo de parto. Fue horrible. Por casualidad estaba cerca de un centro médico, digamos, como una sala de beneficencia. Y las personas que te trajeron al mundo usaron fórceps y paralizaron parcialmente tu rostro. Podría haber sido peor, porque a veces eso causa daño cerebral, aunque tal vez me pasó eso también. [Risas] Fue horrible crecer así, porque arrastraba las palabras y hablaba entre dientes. Era 10 veces peor que Rocky”.

El trauma de la separación de sus padres

Allí también recordó cómo lo marcó la separación de sus padres que derivó en el abandono por parte de su mamá. “Fue traumático. Cuando mi mamá dijo: “Me voy, ya no voy a vivir aquí”, recuerdo agarrarme de su pierna, y que literalmente me arrastraba. Y ella jaló la pierna, salió por la puerta, y eso fue todo. Mi hermano llegó a casa un poco después de eso y no había nadie allí. Supongo que mi padre me llevó a la tienda o algo así, de manera que él fue abandonado y nunca lo superó. Nunca”.

Se refirió al carácter de su mamá y reflexionó sobre la conexión que había con ella, pese a que no fue especial con él. “Ella nunca fue una persona amorosa. Pero hay una conexión al nacer que tienen algunas personas que es tan palpable, que pase lo que pase, no puedes romper con esta necesidad de tener la atención de esta persona. Es eléctrico. Y luego que te priven de eso y te dejen en la oscuridad, es terrible”.

Un padre violento

Con el mencionado medio, recordó una fuerte anécdota sobre su relación con su padre. “Antes de ir a la iglesia él dijo: “Ve a la tienda y compra pan”. Traigo a casa crema para sándwich, no pan, y me pateó en el estómago, me dejó tendido, se subió al auto y se fue a la iglesia. Y ahí estoy yo, en la calle, con mayonesa. De verdad, es increíble”.

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Recordó además un momento donde se sintió a gusto, en medio d ella situación con su papá. “Mi madre nunca me abrazó, jamás. ¿Besar? Olvídalo. Siempre era una cosa al aire. Y mi padre no era mejor. Pero nunca lo voy a olvidar, tendría tal vez 9 años, y él me hacía cuidar de sus caballos. Veníamos de regreso del establo. Él está manejando, y me quedé dormido. Así que puso mi cabeza en su rodilla y sus manos en mi cabeza. Nunca superé eso. Pensé, guau, así es como se siente. Solo una simple caricia en el cabello de tu hijo. Pero eso fue todo. Fue una sola vez y ya”.

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