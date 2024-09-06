Taliana Vargas habló sobre el tumor de su mamá. “Esto nos toca a todos”

La exreina de belleza y actriz Taliana Vargas sorprendió a sus seguidores al compartir un episodio íntimo y emotivo relacionado con la salud de su madre. A través de un video publicado en redes sociales, la samaria contó que hace apenas unas semanas su mamá tuvo que ser sometida a una cirugía para extraerle un tumor benigno en el seno.

La revelación llegó acompañada de un mensaje de concientización sobre la importancia de la prevención y los chequeos médicos regulares. “Mi mamá hace tres meses le quitaron un tumor benigno y fue gracias a la prevención que nos dimos cuenta. El año pasado no tenía nada y este año ya estaba ahí”, dijo Vargas con evidente emoción, destacando cómo la detección temprana permitió actuar a tiempo y evitar mayores complicaciones.

En su testimonio, la exseñorita Colombia subrayó que muchas veces se tiende a pensar que estas situaciones solo les ocurren a otros, cuando la realidad es distinta. “Creemos que nunca nos va a pasar, pero la verdad es que nos toca a todos”, afirmó, invitando a mujeres y hombres a perder el miedo o la incomodidad que aún rodea los temas de salud relacionados con el cáncer.

Taliana también aprovechó el espacio para normalizar la conversación sobre el autocuidado. “Hablemos del tema, volvámoslo natural, porque es que nos toca a todos”, insistió. Su mensaje fue acompañado de imágenes sensibles y reflexivas que rápidamente generaron apoyo y empatía entre sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de solidaridad tanto a ella como a su madre.

Además, la actriz incluyó un código QR en su publicación, pensado para orientar a quienes deseen conocer más sobre el autocuidado y la prevención del cáncer de mama. Con este gesto, buscó transformar una experiencia personal difícil en una oportunidad para educar y sensibilizar.

La valentía de Taliana al compartir este momento familiar no solo abre la conversación sobre la importancia de la salud preventiva, sino que también pone de relieve la necesidad de derribar tabúes en torno a las enfermedades que afectan a millones de mujeres en el mundo. Al convertir su testimonio en un llamado colectivo, Vargas reafirma su compromiso con causas sociales y con el bienestar de quienes la siguen.