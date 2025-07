El impresionante cambio físico de Tammy Slaton, la protagonista de Kilos Mortales

Originaria de Kentucky, Estados Unidos, Tammy Slaton creció enfrentando problemas de peso junto con su hermana Amy. Desde que eran niñas, ambas lidiaron con una dura realidad: la obesidad, que se convirtió en una barrera constante para su salud, movilidad y vida diaria. Slaton, de 38 años, llegó a pesar más de 300 kilos, por lo que ha tenido que depender de cuidados intensivos y asistencia, incluso para las tareas más simples.

El programa Kilos Mortales, de Discovery Home & Health, mostró los desafíos físicos, emocionales y psicológicos que enfrentaron las hermanas Slaton, quienes pesaban, entre las dos, más de 450 kilos. Tammy, en particular, experimentó momentos críticos, incluidas estadías en el hospital debido a una insuficiencia respiratoria y la urgente necesidad de una cirugía bariátrica.

Tammy Slaton antes y después: así ha sido su transformación física

La transformación física de la estadounidense no ha sido ni fácil ni rápida. Desde el 2020, con el apoyo de médicos, terapeutas y un trabajo emocional, la influencer logró lo que muchos pensaban que era imposible: perder más de 200 kilos. Hoy luce casi irreconocible. En 2022, se sometió a una cirugía bariátrica que le ayudó de manera significativa a perder peso. A principios de 2025, después de haber bajado más de 500 libras, la estrella de la televisión se sometió a un nuevo procedimiento para remover el exceso de piel.

“Estaba muy nerviosa de la cirugía de remoción de piel porque tenía miedo de cómo me vería sin mi barriga. La noche exterior estaba aterrorizada, más que cuando me hicieron la (gastrectomía), porque me iban a cortar toda la barriga”, dijo para la cadena TLC.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Su movilidad ha mejorado de manera notable, y ahora puede hacer cosas que antes parecían un sueño, como caminar sin ayuda. Las fotos del antes y después de Tammy Slaton se han vuelto virales en las diferentes plataformas digitales.

“Ha cambiado mucho en mí a lo largo de los años; y soy esta increíble mujer ahora; no podría estar más agradecida y bendecida por tener el apoyo y el cariño no solo de mis fans y mejores amigos, sino también de mi novia y, por supuesto, de mi familia", escribió en sus redes sociales. Actualmente pesa 91 kilos. Por su parte, Amy, su hermana, ahora pesa 112 kilos. En total bajó 73 kilos.

“¿Estoy viendo mal? 91 kilos. No recuerdo la última vez que estuve tan pequeña. A veces incluso me dicen que parezco más pequeña que mi hermana Amy, lo cual era imposible al principio de este camino”, dijo la influencer, quien a través de sus redes sociales ha documentado su proceso.

El médico que ha llevado su caso, la elogió por su constancia: “ella se ha ganado esto; no es el final de su viaje, sino una recompensa por lo lejos que ha llegado. Permaneció comprometida y no podría estar más orgulloso. ¡Vamos, Tammy!”.