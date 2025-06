Tarzán de ‘Desafío The Box’ quedó en libertad: “No soy culpable”

Hace unos días Andrés Alfonso Miranda Mendoza, más conocido en redes sociales como Tarzán y quien participó en el Desafío The Box 2022, habló del impacto en su salud emocional de la privación de la libertad, que tenía por haber sido vinculado a un caso. El deportista mencionó, a La Red, que fue acusado de concierto para delinquir luego de haber prestado su cuenta bancaria a un amigo, que lo involucró con dineros relacionados con una estafa a unos supermercados.

Fueron 18 meses que estuvo Tarzán privado de la libertad, pero este 17 de junio se oficializó que la recuperó y mostró feliz la respectiva boleta que da el Inpec. El deportista aseguró que esto se dio por vencimiento de términos y que fue absuelto de los cargos.

En un post posterior a su libertad Tarzán explicó que él no estuvo detenido este tiempo en una cárcel, sino que tuvo prisión domiciliaria, también contó que solo estuvo 15 días en los calabozos de la policía y luego, le permitieron ir a su casa. En ese material aprovechó para aclarar algunos detalles relacionados con su caso, al tiempo que se dirigió a quienes en los comentarios le dicen que es culpable.

“Yo tenía detención domiciliario no era condena… Nunca estuve en detención intramural…. No soy culpable hasta el momento, si me dieron libertad por vencimiento de términos es porque no soy culpable….”

¿Por qué estuvo en prisión Tarzán de Desafío The Box?

Recordemos que el caso se originó en el 2023, luego de que entraran 20 millones de pesos a la cuenta de Tarzán. “Yo le presté mi cuenta de banco a un amigo y ese amigo me metió en ese problema. Ellos se habían robado una suma grande de dinero y a mí me involucraron por haber confiado”, declaró el exconcursante, según el medio CL Noticias.

Tarzán agradeció el apoyo recibido y aseguró que en adelante disfrutará con plenitud. “Ya estoy trabajando en lo mío y retomando mi vida. Gracias a todos los que creyeron en mí”, expresó en sus redes sociales.

Andrés adicionó: “Ey, amigos, soy un hombre libre. Ya oficialmente soy un hombre libre totalmente. Libre en todos los aspectos (…) Feliz de la vida, libre como el viento. La libertad es un regalo invaluable, pero la verdadera liberación viene de adentro”.

Al final quiso dejar un mensaje para sus seguidores de alerta. “La libertad es lo mas preciado que hay, no nos confiemos tanto porque en este momento hay personas con el corazón dañado y no les interesa dañar a otros. No se confían, hay personas malintencioandas que no tiene corazón y terminan fregándonos”, mencionó.

“Hasta no probarse lo contrario soy inocente”, dijo.

