Tatiana Castro, ex Señorita Colombia, habló de su ex: “yo sentí que no valía”

Tatiana Castro se dio a conocer en el mundo del espectáculo cuando fue Señorita Colombia en 1994. Desde entonces, su nombre comenzó a ser un referente de belleza, elegancia, transformación personal y éxito.

La semifinalista de Miss Universo también se ha desempeñado como presentadora, conferencista, escritora, coach y creadora de contenido. Tras su participación en el concurso de belleza, donde dejó una gran huella, Tatiana Castro emprendió un camino empresarial que la llevó a explorar diversas áreas. Su espíritu emprendedor la impulsó a incursionar en el mundo de las inversiones digitales, convirtiéndose en una asesora reconocida.

¿Qué pasó con el matrimonio de Tatiana Castro?

Con respecto a su vida privada, Tatiana llevaba un matrimonio aparentemente feliz junto a Miguel Ángel Castellanos, padre de sus dos hijas. Sin embargo, en el 2015 sorprendió con la noticia de su divorcio. Aunque en ese entonces se refirió al respecto, no se adentró en los detalles específicos que la llevaron a ponerle punto final a esa historia de amor.

Tatiana Castro, Miss Colombia 1994. Fotografía por: Felipe mariño

En una reciente entrevista pare el podcast La habitación invisible, de CityTV, la modelo reveló lo difícil que fue su matrimonio, pues llegó a ser víctima de maltrato psicológico:

“Mi matrimonio fue muy difícil. La gente hoy en día me ve en un lugar de éxito, con un montón de libros, dando conferencias, triunfo tras triunfo, pero yo tuve que reconstruirme. Tuve un matrimonio donde mi exesposo me decía que yo era fea, que yo era bruta, que yo no servía para nada, y como muchas mujeres en un estado de debilidad con los hijos pequeños, yo me creí la historia”, contó en su diálogo con la periodista del podcast.

En ese momento, Castro hacía parte de una iglesia cristiana, donde aconsejaba a la gente. Sin embargo, su difícil situación personal la hizo replantear sus pensamientos:

“Fue muy duro porque yo sentí que no valía un centavo y yo servía en la iglesia y me encargaba de toda la parte de discipulado, predicaba, pero internamente de verdad empecé a creerme eso, después de haber sido Miss Colombia”, dijo.

Los problemas con Miguel Ángel, su esposo, comenzaron desde el momento que se casaron. “Nosotros salimos del matrimonio, nos estábamos montando en el avión y me dice: ‘usted tiene pelos en la nariz, usted cómo es de fea, y esos jeans se le ven tan feos’, y yo me miraba y decía, ‘pero cómo así, se supone que usted me debería estar diciendo que yo soy hermosa’. Mi luna de miel la recuerdo taparme hasta acá (señaló los ojos) todos los días a las tres de la mañana llorando. Eso es algo que es la primera vez que lo cuento en público. Cuando terminó esa etapa de mi vida, me ayudaron a reconstruir", contó.

La vida de Tatiana Castro después del divorcio

Hace 10 años se divorció. Desde entonces, su vida tuvo un giro: “cuando me divorcio quedo con la autoestima en el piso, sintiéndome efectivamente bruta, inútil, fea y un montón de cualidades, como si yo fuera un desastre, volver a creer en lo que yo valía me costó mucho, por eso es que yo me dedico a lo que me dedico”, aseguró la conferencista y creadora de constelaciones cuánticas, quien a través de sus proyectos empresariales relacionados con el empoderamiento femenino, demuestra su capacidad de liderazgo y su interés en contribuir al desarrollo de nuevas generaciones.