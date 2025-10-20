Tatiana Rentería reveló por qué se separó de Diego Trujillo: “Me dolió mucho”

Tatiana Rentería y Diego Trujillo conformaron una de las parejas más queridas del mundo de la farándula. Hace 20 años, los actores se convirtieron en padres de Simón, conocido artísticamente como SAI. “No nos casamos ni por la iglesia ni por lo civil, pero hicimos un ritual los dos solos en Barú. Era la luna llena, Diego y yo, y el mar, y una conversada tremenda que nos pegamos ese día con relación a lo que cada uno esperaba de unirse con otra persona. Siento que ese ritual permitió que pudiéramos ser amigos para el resto de la vida”, contó Rentería en una reciente entrevista para La Red.

Sin embargo, su romance, que había comenzado en el 2004, no prosperó y seis años después se separaron, aunque lo hicieron en buenos términos, pues actualmente mantienen una buena relación de amistad.

¿Por qué Diego Trujillo y Tatiana Rentería se separaron?

En la mencionada entrevista, la actriz de Cuando vivas conmigo abrió su corazón y se refirió al momento en que deciden tomar caminos separados. Aseguró que la ruptura estuvo relacionada con una infidelidad del actor.

“Sí, se atravesó una tercera persona que, para mí, rompió la historia de amor... Todas las demás cosas uno las puede trabajar. Apareció una persona en la vida de él y decidí separarme porque no me lo esperaba, no lo veía venir. Para mí fue muy doloroso porque era una persona que estaba cercana a nuestras vidas, a la de los dos, fue una puñalada trapera... Me dolió mucho, me desconocí yo misma, quise mandar todo al carajo porque me sentí doblemente traicionada”, contó.

Aunque ya no estaban juntos como pareja, sí quedaron como amigos. Aunque intentaron arreglar las cosas, entendieron que lo mejor era estar separados. “Había tanto amor en ese momento que Diego me dijo, ‘sigamos de novios, como tenemos tantas diferencias con el tema de los espacios, que a ti te gusta traer gente y yo soy tan cusumbosolo, vámonos de novios. Tú tienes tu espacio, lo organizas como quieras y yo tengo mi espacio’, pero la persona que apareció en la vida de Diego seguía trabajando con él y yo eso no lo digería fácil”, agregó la actriz.

Ese detalle hizo que Tatiana comenzara a perder la confianza en sí misma: “Me enloquecía con un mensaje, con una llamada, tomaba dos vinos y me enloquecía. Fue un año en el que yo no fui yo, tenía mucha ilusión como de no separarnos, pero fue un año tortuoso para mí, yo no tenía seguridad de nada, no tenía ninguna confianza en mí. Puedo decir que de hecho a mí se me rompió la seguridad en mí misma en ese tiempo"

Cinco años después decidieron darse una nueva oportunidad: “la gente nos decía ‘ustedes se tratan tan bonito que por qué no vuelven’. Fue en ese año donde los dos nos miramos a los ojos y dijimos: ‘aquí vamos a empezar a pelear por una cosita y otra, de las mismas que antes peleábamos que no tenía que ver con terceros’”. Aunque hicieron nuevamente el intento de estar juntos, entendieron que lo mejor era continuar con su relación de amistad, así que en el 2016 terminaron definitivamente su relación. Actualmente son muy buenos amigos y acompañan juntos a su hijo SAI en su carrera musical.