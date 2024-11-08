Tekashi 6ix9ine es sentenciado a detención domiciliaria por nuevo caso de violencia

Daniel Hernández, conocido mundialmente como Tekashi 6ix9ine, volvió a estar frente a la justicia en Estados Unidos. El rapero, conocido por su polémica vida fuera del escenario, fue sentenciado a cumplir detención domiciliaria en Florida luego de admitir que participó en una agresión dentro de un centro comercial en Palm Beach.

El caso por el que 6ix9ine fue sentenciado

Según los registros judiciales, el artista de 28 años compareció ante el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan, donde aceptó su responsabilidad en el ataque. Durante la audiencia, reconoció que él y otro hombre golpearon a un individuo que se burló de su pasado como testigo en un proceso contra la pandilla Nine Trey Gangsta Bloods, con la que alguna vez estuvo vinculado.

“Me equivoqué”, dijo Tekashi 6ix9ine al juez Paul A. Engelmayer en declaraciones recogidas por The New York Times.

De acuerdo con las autoridades, el altercado comenzó con una confrontación verbal que escaló hasta la violencia física. Daniel Hernández y su acompañante derribaron a la víctima y lo patearon hasta que descubrieron que estaba armado, momento en el que huyeron del lugar.

Por su parte, el fiscal Jonathan Rebold subrayó que esta es la tercera vez en menos de un año que 6ix9ine debe rendir cuentas ante el mismo tribunal, cada vez por hechos distintos, lo que evidenciaba un patrón de reincidencia. Así entonces, el juez determinó que Tekashi deberá permanecer en arresto domiciliario, con un brazalete electrónico para monitorear sus movimientos.

El historial legal de Tekashi 6ix9ine

Desde 2015, Hernández ha enfrentado múltiples cargos, entre ellos un proceso por inducir a una menor a tener relaciones sexuales, hechos por los que recibió libertad condicional. Años más tarde fue arrestado junto con otros miembros de los Nine Trey por delitos relacionados con crimen organizado. Para reducir su condena, colaboró con las autoridades y testificó contra la pandilla, lo que le permitió salir de prisión en 2020, pocos meses antes de lo previsto.

Aunque parecía haber dejado atrás los problemas legales, en los últimos meses Tekashi 6ix9ine volvió a ser noticia por incumplir en repetidas ocasiones las condiciones de su libertad supervisada. Entre esas violaciones se cuentan viajes sin autorización, posesión de drogas y excesos al volante. Estas reincidencias, sumadas al reciente episodio de violencia en Florida, terminaron inclinando al tribunal a optar por una medida más estricta.