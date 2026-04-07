Tekashi 6ix9ine revela detalles de su convivencia en la cárcel con Nicolás Maduro 

Tekashi 6ix9ine volvió a ser noticia tras recuperar su libertad, después de haber cumplido aproximadamente 90 días en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York, por incumplir los términos de su libertad condicional. Una vez fue liberado regresó a las redes sociales y comenzó a dar entrevistas compartiendo reflexiones sobre su tiempo tras las rejas.

¿Qué dijo Tekashi de Nicolás Maduro?

El tiempo que pasó en la cárcel coincidió con un evento de gran repercusión internacional: la captura en enero de 2026 del presidente venezolano Nicolás Maduro. Este fue trasladado por las autoridades estadounidenses al mismo centro penitenciario en Nueva York, donde enfrenta cargos federales. Así fue como ambos terminaron en la misma prisión, compartiendo espacios dentro del penal.

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Tras salir de prisión, el rapero compartió su experiencia en una transmisión en vivo con el streamer Adin Ross, donde habló sobre la convivencia con una de las figuras políticas más polémicas de América Latina. Según el propio artista, la conexión entre ellos constante. De hecho, llegó a mencionar que dormían casi cara a cara dentro del centro de reclusión. “Él tomó mi cama el año pasado, y yo tomé la cama de Diddy. Yo tomé la cama de Diddy… y Maduro durmió justo enfrente de mí. Literalmente, te lo juro por Dios… el final de mi cama es neón, y el inicio de mi cama es Maduro”, dijo.

Tekashi también mencionó que desde el principio intentó mantener una relación amigable, evitando dar la impresión de ser un fanático y ofreciéndole su apoyo dentro del entorno carcelario. “Me estuvo contando cuando lo arrestaron, cómo el ejército americano simplemente… fue una locura. No quería molestarlo. No quería parecer como un fan… en cuanto él entró, yo estaba como: ‘Oye, lo que necesites’”.

Tekashi aseguró que Nicolás Maduro “olía mal”

Uno de los aspectos más comentados de sus declaraciones fue la manera en que describió la llegada de Maduro al penal. El rapero mencionó que, al principio, el mandatario “olía mal”, ya que venía de una unidad antiterrorista. Sin embargo, aclaró que la situación cambió una vez que pudo asearse dentro de la prisión. Este comentario provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios discutieron sobre la veracidad y el tono de sus palabras. “No, olía bien… bueno, olía a mier** cuando salió de la caja, como de la unidad antiterrorista. Pero luego, ya sabes, pudo tomarse el tiempo de bañarse y esas cosas”.

Además, el exnovio de Yailin presentó un objeto que rápidamente se volvió viral: un peluche de Bob Esponja que llevaba la firma de Maduro. Según el rapero, el autógrafo incluía la frase “Venezuela por siempre” junto a su nombre, lo que transformó el objeto en una especie de “trofeo” de su tiempo en prisión. “Literalmente, solo pensé que conseguir una firma es una maldita leyenda”.