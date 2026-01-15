Tenso cruce entre Marilyn Patiño y Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos 2026’

Mariana Zapata y Marilyn Patiño se convirtieron en las protagonistas del más reciente conflicto en La casa de los famosos Colombia 2026, luego de un tenso cruce que se originó por un gesto que no pasó desapercibido dentro del reality.

Todo comenzó cuando la actriz le preguntó directamente a la influenciadora por qué no la había saludado al reencontrarse en la competencia.

La conversación rápidamente escaló cuando Mariana Zapata le recordó a Marilyn Patiño unas polémicas declaraciones que esta había hecho sobre ella antes del inicio del programa. En aquel momento, durante una dinámica para redes sociales del Canal RCN, a la actriz le preguntaron a quién nominaría primero si tuviera la oportunidad. Su respuesta apuntó directamente a Zapata y generó controversia.

“Yo creo que nominaría a esta pelada… Mariana. ¿Por qué no se la llevan para Dubái de una vez? Ella quiere hombre proveedor, o me imagino que quiere hombres proveedores. Es una convocatoria a los hombres proveedores, que por favor se la lleven de primeras”, dijo entonces la actriz caleña.

Así fue la pelea entre Mariana Zapata y Marilyn Patiño

Ya dentro de la casa, Zapata enfrentó a Patiño por esas palabras. “Tú dijiste que yo tengo patrocinadores”, le reclamó, afirmación que inicialmente fue negada por Marilyn. Sin embargo, minutos después, la actriz reconoció que sus comentarios estuvieron influenciados por opiniones que había leído y escuchado en redes sociales, especialmente de algunos ‘haters’ de la creadora de contenido.

Ante esto, Mariana cuestionó que ese tipo de señalamientos se hicieran sin conocimiento previo. “Por eso, entonces tú no puedes salir a decir, frente a cámaras y muchas personas, cosas que no son verdad. Obviamente llegué prevenida contigo porque estás hablando mal de mí sin conocerme y desde antes de iniciar el reality. ¿Qué esperabas entonces?”, expresó.

Las palabras de Mariana Zapata provocaron una reacción inmediata de Marilyn Patiño, quien calificó la actitud de su compañera como “una gran falta de humildad”. No obstante, la influenciadora defendió su postura y explicó por qué no consideró adecuado saludarla como si nada hubiera ocurrido.

“¿Entonces debía ser falsa y llegar a saludarte como si nada? ¡Esa no soy yo! Además, tú no tienes nada por decir porque no es como que tú tengas un pasado ejemplar. Contrario a ti, yo me quedo con lo que vea y lo que pase aquí adentro. Yo no voy a decir nada de afuera”, añadió Mariana.

Mientras la discusión se intensificaba, Marilyn Patiño decidió retirarse de la cocina, no sin antes señalar que prefería guardar silencio por ahora y hablar más adelante. “Yo guardo el pan para cuando haya chocolate… tranquila”, concluyó la actriz, recordada por producciones como Sin tetas no hay paraíso y El final del paraíso.

El enfrentamiento dejó en evidencia que las tensiones previas al ingreso al reality siguen marcando la convivencia dentro de La casa de los famosos Colombia 2026.

