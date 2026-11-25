Una de las bodas más esperadas de la farándula internacional es de la cantante Tini y el futbolista Rodrigo de Paul. En enlace que será el 19 de diciembre, en Dok Haras, en Exaltación de La Cruz, municipio de la provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo después de la polémica suscitada por los problemas entre la artista argentina y sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera y su hermano Francisco, enmarcados en el control de la fortuna de la artista.

Con los preparativos a todo vapor y la organización del evento trabajando 24/7 para el evento, la prensa argentina está a la espera de cualquier detalle que se pueda filtrar, pues como cualquier celebración relacionada con el jet set se quiere que todo se mantenga en el más absoluto secreto.

La lista de invitados sigue siendo un misterio y se manejan ‘posibles’ asistentes a la boda, entre ellos Leonel Messi y su esposa Antonella Roccuzzo, el cantante Chris Martin, además de Lali Espósito y María Becerra, colegas y amigas de la novia. aunque ya Nicki Nicole, amiga de la prometida de De Paul, confirmó que estará con ella en el gran día y le confesó a "Infama"que está preparando el traje que lucirá.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: un homenaje al amor al estilo Disney

Se sabe que Tini estuvo a la cabeza de cada detalle, planeó el día más importante de su vida como un paso a paso de ‘FUTTTURA’ (título de su disco y gira) y que su boda está inspirada en tres filmes de Disney determinantes en su historia de amor con el futbolista de la Selección argentina. El nombre de las producciones todavía se mantiene en secreto.

Los integrantes del programa "La mañana de Lape", espacio de América TV, conocieron, gracias a la infidencia de alguno o algunos de los invitados, gran parte de las exigencias de los novios. Según el medio mencionado, los asistentes ya recibieron un documento de aproximadamente 20 páginas con el instructivo de vestuario para asistir al enlace. Una de las condiciones es no reenviar ni compartir el contenido de dicho documento.

En el excel están consignadas las sugerencias, inspiradas en los años 90 y 2000, todas ellas con el mensaje de una gran Red Carpet, al mejor estilo de las grandes pasarelas del mundo. Las indicaciones van para hombres y mujeres, que pueden usar casi todos los colores, incluyendo tonos metalizados. También hay lugar para transparencias y encajes.

En los hombres no es camisa de fuerza que usen corbata, lo importante es que la elección esté enmarcada en un estilo fresco

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Yanina Latorre de ‘El observador’ comentó además que el matrimonio de la intérprete de "Miénteme" tendrá, al parecer, dos momentos: la ceremonia, a la que asistirá un círculo más íntimo y la fiesta, en la que estarán la mayoría de los 300 invitados, que se rumora, ya han sido notificados en su totalidad.

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