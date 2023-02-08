Tito El Bambino rindió homenaje a Dayro Moreno en el concierto de Silvestre Dangond

Barranquilla vivió una noche cargada de sorpresas durante el reciente concierto de Silvestre Dangond en el estadio Metropolitano. Entre vallenatos y aplausos, uno de los momentos más comentados fue el inesperado homenaje del reguetonero puertorriqueño Tito El Bambino al futbolista colombiano Dayro Moreno.

El intérprete de ‘Baila Morena’ subió al escenario como invitado especial y, ante miles de asistentes, adaptó su clásico coro para celebrar al delantero del Once Caldas: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas”, entonó Tito, desatando la ovación del público. El gesto fue acompañado por un guiño futbolero: “Dale a la bola que nos fuimo’ algarete”, cantó, parafraseando otra de sus conocidas frases mientras agitaba una camiseta del equipo.

El homenaje, que ya había sorprendido en otras presentaciones, cobró especial fuerza en Barranquilla, ciudad apasionada por el fútbol y la música. Videos del momento circularon rápidamente en redes sociales, generando cientos de comentarios de fanáticos que celebraron la mezcla de géneros y pasiones.

Dayro Moreno, actual goleador histórico de la liga colombiana, no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales agradeció el gesto del artista puertorriqueño y dejó abierta la puerta a una colaboración musical: “Gracias, Tito, por ese cariño. Quién quita que armemos un remix para la hinchada”, escribió el delantero.

La aparición de Tito El Bambino en el concierto de Silvestre Dangond también reforzó la idea de que el vallenato y el reguetón pueden convivir en el mismo escenario, generando momentos memorables para el público. Para muchos, el tributo no solo reconoció la carrera de Moreno, sino que demostró cómo el fútbol y la música siguen siendo motores de identidad cultural en Colombia.

Con esta escena, Barranquilla suma un nuevo capítulo a su larga tradición de espectáculos que combinan deporte, música y pasión popular, dejando en el aire la expectativa de que, quizá, ese remix entre Tito y Dayro podría convertirse en un nuevo himno de cancha y fiesta.