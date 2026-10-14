Tobey Maguire ofició boda de su ex, Jennifer Meyer, días después de oficializar su divorcio

El actor estadounidense Tobey Maguire, conocido por su papel como Spider-Man, sorprendió a sus seguidores tras su aparición en la boda de su exesposa. El actor y la diseñadora de joyas Jennifer Meyer finalizaron oficialmente su divorcio el 21 de septiembre de 2026. Aunque se habían separado en 2016, el proceso legal tardó casi una década en cerrarse por completo.



Maguire y Meyer se conocieron en 2003, se casaron en 2007 y anunciaron su separación en 2016, después de nueve años de matrimonio. Juntos tuvieron dos hijos, Ruby y Otis, de 19 y 17 años, y aunque la relación terminó, ambos mantienen una cercanía que ha sido descrita por Meyer como una amistad profunda. En varias entrevistas, la diseñadora de joyas ha expresado que Maguire es su “mejor amigo” y “el mejor exmarido que una mujer podría tener”.

Una boda con celebridades



La sorpresa de los internautas frente a la presencia de Maguire en la boda fue porque el actor no solo fue como invitado de la pareja, sino que fue quien la ofició. La ceremonia se realizó el sábado 10 de octubre de 2026 en el resort de lujo Four Seasons Resort Lanai, en Hawái, y también estuvieron presentes los dos hijos de la pareja. En el evento también captaron la presencia de grandes celebridades como Jeff Bezos y Lauren Sánchez, Leonardo DiCaprio, Courteney Cox, Kate Hudson y otros invitados de alto perfil.



Hasta el momento, las fotografías de Maguire oficializando la boda fueron difundidas por medios como TMZ y se logra ver a Maguire sosteniendo un papel mientras dirige la ceremonia, pronunciando a Meyer y Ogunlesi como marido y mujer. En una de las imágenes, incluso se logra ver a la pareja besándose luego de dar el sí y al antiguo intérprete de Spider-Man detrás de ellos.



Geoffrey Ogunlesi el nuevo esposo de la diseñadora de joyas es un ejecutivo musical de 34 años que dirige una empresa de gestión musical en Los Ángeles. Es hijo de Adebayo Ogunlesi, abogado e inversionista nigeriano cuya fortuna se estima en alrededor de 2.300 millones de dólares. Su relación empezó en 2023, se comprometieron en 2024 y recibieron a su primera hija este junio de 2026, lo que convierte a esta boda en un paso más dentro de una familia que ya estaba formada.





El detalle que las redes no han dejado pasar fue que la boda se realizó 20 días después de que el matrimonio entre Maguire y Meyer se diera por terminado oficialmente, causando comentarios en redes sociales y en medios internacionales; sin embargo, muchos medios destacan la madurez y buena relación que lleva la expareja. Esta no es la primera vez que ocurre un gesto así entre el actor y la diseñadora, pues tras los más recientes incendios en Los Ángeles, la casa donde vivían Meyer y Ogunlesi quedó en ruinas y la primera persona a la que acudieron fue Maguire, quien les brindó su hogar por el tiempo que necesitaran.

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