¿Tostao reaccionó a acusaciones sobre supuesta infidelidad?

Goyo y Tostao, de Chocquibtown, fueron pareja por más de una década. Los artistas confirmaron su separación a comienzos del 2023, aunque los rumores venían de mucho tiempo antes.

En su momento, los cantantes conformaron una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia. “Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo, han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío ustedes inventan historias y me tratan de lo peor, donde estaban cuando pasé por lo agrio. La vida es corta, vívanla”, escribió Tostao en sus redes sociales el 17 de febrero del 2023.

Te puede interesar: Mamá de James dejó al descubierto cómo es su relación con Daniela Ospina

Me separé de mi esposa por mutuo acuerdo,han pasado 14 meses, solo mis amigos estuvieron cerca cuando la piña no estaba tan dulce, ahora que sonrío 😍 ustedes inventan historias y me tratan de lo peor,donde estaban cuando pasé por lo agrio.

La vida es corta,vívanla — Tostao (@tostaocqt) February 18, 2023

Goyo reveló que un ex le fue infiel

Hace unos días, a través de su perfil de TikTok, Goyo reveló: “Me pasó que estábamos siendo gemelas de fluidos con varias personas. Lo que estaba pasando es que, en mis narices, me estaban montando cachos y yo estaba en negación (...) Incluso, hubo un día que me enojé y casi doy con la verdad, pero me equivoqué porque estaba pensando que era otra amiga y no, resulta que era quien yo menos pensaba”, afirmó.

Aunque no reveló el nombre de su ex, muchos internautas han acusado a Tostao de, supuestamente, ser el protagonista de esa historia que contó su exesposa.

¿Qué dijo Tostao?

Días después de esas declaraciones de Goyo, Tostao publicó un mensaje en su perfil de X, antes Twitter, al parecer, como una respuesta a su expareja: “Todos somos el malo en una historia mal contada”, dijo.

En redes sociales, algunos internautas han reaccionado: “Típica frase del lobo después de comerse a caperucita”, “ni siquiera tuviste que hablar y ya quedaste mal”, “como diría mi abuela al que le caiga el guante”, “Tostao se me cayó del pedestal hace uf, Goyo aguantó bastante ahí, menos mal huyó y se lo quedó la amiga”, “yo vi la historia y ella nunca dijo nombres, están atacados”, “ella no dijo nombres y la conciencia de él, dice Tostao”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego que Goyo afirmara que uno de sus ex le hubiera sido infiel, internautas aseguraron que, supuestamente, se estaba refiriendo a Tostao. Esto habría contestado el artista. Fotografía por: Instagram

¿Quién es la novia de Tostao?

Hace un tiempo, Tostao aclaró que su relación no terminó por infidelidad, como se ha rumorado. “La gente no se da la oportunidad de conocer bien cómo fueron las cosas. Lo importante es que nunca falté a la norma, no hubo infidelidad y nadie sufrió. Goyo y yo seguimos siendo los mejores parceros y continuamos con nuestro proyecto musical. Además, que tenemos un lindo fruto llamado Saba”, dijo para Tropicana.

Tras su ruptura de Goyo, Tostao se dio una nueva oportunidad con Guigliola Ofelia Valencia, una odontóloga, a quien conocía desde antes. “Cuando ‘Guio’ como le decimos de cariño y yo comenzamos a salir, ambos estábamos solteros. Ella y yo ya nos conocíamos porque es la hermana de uno de mis mejores amigos, nos rencontramos en Quibdó y nos dimos la oportunidad. Ella también estaba divorciada y tiene un hijo, así que compartimos la misma historia”.