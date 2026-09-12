Tras rumores de embarazo, Stephanie Cayo confiesa que desea ser mamá: «Se me está antojando»

La declaración de la estelar de la serie ‘Doc’, de Netflix llega pocas semanas después de que circularan rumores sobre un supuesto embarazo de Stephanie Cayo junto al cantante español Alejandro Sanz. Las especulaciones surgieron luego de que ambos compartieran en redes sociales publicaciones de sus vacaciones paradisíacas. En el carrusel compartido por el cantante aparece una fotografía en la que Stephanie tiene sus manos sobre el abdomen, acompañada de la descripción: «Un poco de mar, mucho amor, los míos cerca y la poesía por dentro«. Rápidamente, los internautas especularon que podría tratarse de un posible embarazo. Sin embargo, la actriz desmintió los rumores por medio de sus historias de Instagram, donde explicó que, si se le veía «barriga», probablemente se debía a que había comido de más. “Hasta mi abuela me la preguntado. La respuesta es no”, escribió en una de sus historias temporales.



Ahora bien, durante la conversación con Aislinn Derbez, la conductora le preguntó directamente si tenía deseos de ser madre. Cayo respondió: «Sí, se me está antojando. Se me ha estado antojando desde hace un tiempo y ya me estoy acercando a los 40, así que podría ser interesante». Esta declaración estuvo acompañada de una explicación en la que la actriz expresó que, aunque antes no sentía un interés particularmente fuerte por tener hijos, su percepción cambió con el paso del tiempo.



Sin embargo, aclaró que no se trata de una decisión inmediata ni de una carrera contra el reloj: «No tengo prisa, ninguna prisa y, sin embargo, se me antoja», afirmó durante la entrevista.

Stephanie Cayo desearía un hijo en un entorno estable

Cayo también fue clara al explicar que solo contempla la maternidad dentro de un entorno familiar estable. Para ella, tener un hijo debe ocurrir cuando exista un hogar sólido, una relación consolidada y una pareja dispuesta a compartir las responsabilidades de la crianza. «Quiero que sea cuando haya un hogar bien formado, bien establecido», aseguró.



La actriz añadió que le gustaría que ambos miembros de la pareja se conozcan profundamente, con sus virtudes y defectos, y que, aun así, decidan continuar construyendo una vida juntos. «Cuando dos personas se conozcan sus sombras y sus luces y, aun así, sigan caminando juntos», explicó.



La protagonista de ‘Club de Cuervos’ también manifestó que no se imagina ejerciendo la maternidad en solitario. Aunque admira a las madres solteras, reconoció que ese no es el modelo familiar que desea para su propia vida. «Prefiero no ser mamá si no tengo una familia estable», sostuvo durante la conversación.



Durante su conversación con Derbez también hicieron bromas sobre cómo Cayo criaría a sus hijos. La actriz dijo que buscaría que fueran independientes y que participaran desde pequeños en las tareas del hogar: «Apenas gatee le pondré un trapeador en las rodillas», comentó entre risas. Más allá de las bromas, la actriz expresó que, si llega a tener hijos, los criaría para que se formaran como personas independientes y para que su papel como madre no se redujera al de una «nana» o «empleada».



Estas declaraciones se producen en medio de la atención mediática que ha generado su relación con Alejandro Sanz. Aunque ambos han sido vistos juntos y diversos medios señalan que llevan alrededor de siete meses de romance, la pareja ha querido mantener los detalles de su vínculo en privado. Por el momento, ninguno de los dos ha anunciado planes concretos de boda o convivencia.

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