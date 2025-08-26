Travis Kelce: edad, estatura, fortuna, peso y más del prometido de Taylor Swift

En 1989, en Westlake, Ohio, nació Travis Michael Kelce. Creció en una familia de clase media, hijo de Ed y Donna, y junto a su hermano mayor Jason —quien también se convertiría en figura de la NFL— encontró en el deporte una manera de canalizar la energía que parecía inagotable. Primero fue el béisbol, luego el baloncesto, pero al final fue el fútbol americano el que lo atrapó.

Su talento lo llevó a la Universidad de Cincinnati, donde defendió los colores de los Bearcats. No fue un camino sencillo: una suspensión en 2010 por consumo de marihuana estuvo a punto de frenar su carrera antes de despegar. Sin embargo, Kelce aprendió de los tropiezos y regresó más fuerte, decidido a demostrar que su lugar estaba en la élite. En 2013, los Kansas City Chiefs lo seleccionaron en la tercera ronda del draft.

Desde entonces, su historia con el equipo rojo y dorado es la de un jugador que redefinió la posición de tight end. Con tres anillos de Super Bowl en sus manos (LIV, LVII y LVIII), récords en postemporada y una constancia que lo ha llevado diez veces consecutivas al Pro Bowl, Kelce es ya un nombre imprescindible en la historia de la NFL. Pero lo que lo distingue no es solo el talento, sino el carisma: el mismo que lo llevó a probar suerte en la televisión con Catching Kelce, a presentar Saturday Night Live y a crear su propio festival de música en Kansas City, el Kelce Jam.

El giro inesperado: Taylor Swift

En el verano de 2023, cuando ya era considerado una estrella deportiva consolidada, su vida dio un giro que lo convertiría también en protagonista de la cultura pop. Durante un episodio de su pódcast, New Heights, Kelce confesó entre risas que había intentado regalarle una pulsera con su número a Taylor Swift en uno de sus conciertos del Eras Tour. La anécdota, que parecía un chiste entre hermanos, terminó por abrirle una puerta insospechada: semanas después, la cantante más influyente del planeta apareció en un palco del Arrowhead Stadium para verlo jugar.

Lo que siguió fue un fenómeno mediático pocas veces visto. Las cámaras enfocaban a Swift cada vez que Travis hacía una jugada, y los titulares ya no hablaban solo del marcador, sino de la nueva “pareja del momento”. Las cifras acompañaron el furor: audiencias televisivas históricas, camisetas de Kelce agotadas y un impacto económico estimado en más de 300 millones de dólares para los Chiefs.

La relación, sin embargo, fue más allá de los números. En un mundo donde las historias de celebridades suelen parecer calculadas, la naturalidad con la que ambos se mostraron conquistó a fanáticos de la música y del deporte. Kelce no ocultó su entusiasmo y en varias entrevistas dijo sentirse “absolutamente feliz”. Swift, por su parte, comenzó a entrelazar su vida personal con la deportiva, acompañándolo en momentos clave, desde partidos de playoffs hasta la celebración del Super Bowl.

El compromiso con Taylor Swift

El romance alcanzó un nuevo capítulo en agosto de 2025, cuando Travis Kelce se arrodilló en Missouri con un anillo diseñado especialmente para ella. La propuesta, según reveló su padre, fue planeada como un evento íntimo pero profundamente significativo. Dos semanas más tarde, la pareja lo anunció en Instagram y el mundo volvió a detenerse: miles de portadas, millones de reacciones y un eco que atravesó incluso la realeza británica, con mensajes de felicitación de los príncipes de Gales y de Meghan Markle.

Los Kelce, una familia acostumbrada a los reflectores por el documental de Jason en Amazon Prime, no tardaron en expresar públicamente su cariño hacia la cantante. “Es humilde, auténtica y se siente como en casa con nosotros”, dijo Donna, la madre de Travis.

Kelce, más allá del campo y los escenarios

Hoy, Travis Kelce encarna un tipo de celebridad que trasciende fronteras: deportista de élite, estrella mediática y compañero de una de las artistas más influyentes de la historia reciente. Su historia con Taylor Swift ha sido leída como un cuento moderno, pero también como un caso de estudio sobre cómo el amor puede convertirse en fenómeno cultural y económico.

En Kansas City lo siguen viendo como el jugador que cambió el rumbo de los Chiefs; en el mundo, como el hombre que conquistó a Taylor Swift. Y en ambos casos, Travis Kelce parece moverse con la misma soltura: entre touchdowns y escenarios, entre la intimidad de un compromiso y la atención global, entre el deporte y la cultura pop.