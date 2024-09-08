Travis Kelce habló por primera vez sobre su relación con Taylor Swift. “Estamos enamorados”

Travis, quien habló por primera vez sobre su amor por Taylor durante una emisión de su podcast New Heights en 2023, declaró a la revista estadounidense GQ: “Siempre que estoy con ella, siento que somos personas normales. Cuando no hay una cámara sobre nosotros, simplemente somos dos personas enamoradas. Puede percibirse como algo diferente por lo mucho que se habla de ello y lo mucho que nos rastrean cada vez que salimos, pero yo diría que es lo más normal de... Ocurrió de forma muy natural, aunque desde el punto de vista mediático estuviera siendo rastreado. Aun así, ocurrió de forma muy natural. Cuando digo que fue tan natural, nos enamoramos simplemente por la gente con la que estábamos sentados en una habitación. Somos dos personas divertidas con la moral de apreciar a cada persona por quien es. Compartimos todos esos valores. Fue como una locura. Hoy en día, solo quiero ser respetado y querido por quienes me rodean en mi trabajo. Quiero dejarlo mejor que cuando empecé. Y veo que ella comparte esos mismos valores”.
Travis también comparó a Taylor con su madre Donna, admitiendo que comparten muchas similitudes. Dijo: “Su amabilidad, su sinceridad, su capacidad para saludar a todos en la sala. Su capacidad para mostrar amor y apoyo pase lo que pase. Y, además, su ética de trabajo. Vi a mi madre alcanzar las metas que se había propuesto, pasar de cajera a trabajar en un puesto tan alto en el edificio de KeyBank. He visto a Taylor hacer exactamente lo mismo: fijarse metas, superar las expectativas y realmente cautivar al mundo en ese sentido”.
Travis reveló que está pensando en retirarse de la NFL y, si bien no tiene planes concretos, quiere encontrar un equilibrio entre el trabajo y estar “presente en casa”.
Así lo indicó: “Creo que hay un punto medio. Quiero tener tiempo libre. Quiero poder estar con mi familia. No quiero estar tan ocupado como para viajar por todo el mundo y no estar en casa. Cuando me vean pasando el rato en el Abierto de Estados Unidos con Taylor, puede parecer que estamos de fiesta. Pero simplemente estoy disfrutando de este evento tan genial al que siempre quise ir con la persona que amo. Me he vuelto mucho más estratégico al entender lo que le estoy transmitiendo a la gente. Entiendo bien cómo quiero que me representen”.