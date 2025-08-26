¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Travis Kelce, prometido de Taylor Swift, protagonizaría una serie. Esto se sabe

El deportista estría explorando oportunidades en Hollywood mientras que su carrera como jugador de la NFL se acerca al final.

Por Redacción Vea
01 de septiembre de 2025
(FILES) US musician Taylor Swift (L) and US NFL football player Travis Kelce (R) attend the men's final match between Italy's Jannik Sinner and USA's Taylor Fritz on day fourteen of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 8, 2024. Pop superstar Taylor Swift and American football player Travis Kelce announced their engagement on August 26, 2025, setting the stage for a high-profile wedding for the celebrity couple. A joint post on their Instagram pages showed pictures of Kelce on one knee making his marriage proposal in a flower-laden garden, and then Swift, 35, displaying a large diamond ring. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Fotografía por: CHARLY TRIBALLEAU

Se dice que Kelce, de 35 años, quien recientemente se comprometió con la cantante Taylor Swift, también de 35 años, está explorando oportunidades en Hollywood a medida que su carrera como jugador se acerca al final.

Según Page Six, las conversaciones con Jeff se han centrado en la idea de un programa con un estilo similar a Curb, protagonizado por Larry David, que siga a Travis en su día a día. Una fuente de la industria le dijo al medio: “Sé que Travis ha estado explorando varias cosas. Está hablando con Jeff sobre una serie similar a Curb que lo seguiría a todas partes. Se interpretaría a sí mismo… quiere actuar”.

Travis Kelce y la industria audiovisual

El deportista ha aceptado varios proyectos en la industria. En octubre de 2024 presentó ¿Eres más inteligente que una celebridad? para Amazon Prime, y apareció en Happy Gilmore 2 de Adam Sandler, estrenada por Netflix en julio de este año. Su creciente presencia en los medios ha sido apoyada por Taylor, quien promocionó Happy Gilmore 2 a sus 281 millones de seguidores en Instagram en el momento de su lanzamiento.

Ella escribió: “¡Happy Gilmore 2 me hizo reír y aplaudir toda la película! ¡Imprescindible! 13/10. ¡Vayan a verla en @netflix lo antes posible!”. Travis también ha seguido ampliando su perfil a través de su podcast New Heights, copresentado con su hermano Jason Kelce, exjugador de los Philadelphia Eagles.

La pareja firmó un acuerdo de 100 millones de dólares con Wondery de Amazon en agosto de 2024. Un episodio transmitido en vivo en el que apareció Taylor rompió el récord mundial Guinness de mayor cantidad de espectadores simultáneos en una transmisión en vivo para un podcast en YouTube, atrayendo a 1.3 millones de espectadores en tiempo real y más de 10 millones de visitas en 24 horas.

Las conversaciones reportadas con Jeff marcan la última incursión de Travis en el mundo del entretenimiento en un momento en el que continúan las especulaciones sobre su futuro en la NFL. Esta temporada es su decimotercera en la liga y han circulado rumores de que podría considerar el retiro ya el próximo año.

