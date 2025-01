Tuti Vargas recordó su adicción a las drogas “era una adolescente llena de vacíos”

Daniela Vargas Moya, conocida popularmente como Tuti Vargas, es una influenciadora colombiana que inició su carrera en 2016 con videos sobre maquillaje y estilo de vida en YouTube, y desde entonces ha acumulado una gran cantidad de seguidores gracias a su pasión y creatividad.

¿Qué le pasó a Tuti Vargas?

Detrás de su éxito en redes sociales, Tuti ha compartido una parte muy personal de su vida. En una entrevista para el pódcast El rincón de los errores, la bogotana reveló que, en su adolescencia, lucho con el consumo de sustancias alucinógenas. Este período, aunque breve, fue uno de los más difíciles de su vida.

“Con una amiga nos dio la curiosidad de probar drogas y era la cocaína, entonces probamos y ahí me quedó encantando. Eso era una salida los miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todo el tiempo. Fue un consumo muy corto, pero muy intenso, fueron como unos seis meses, porque mi mamá se dio cuenta; si no, yo creo que hubiera seguido”, reveló en la mencionada entrevista.

El motivo por el que Tuti Vargas dejó la adicción a las drogas

El descubrimiento de la adicción de Tuti por parte de sus padres fue un momento crucial. Ese evento provocó una intensa confrontación familiar que hizo que la creadora de contenido reflexionara al respecto.

“Me acuerdo perfectamente que eso fue el día del Icfes, me llama mi mamá y me dice ‘¿dónde estás? vente ya’. Entonces yo como buena adicta empieza a ser películas como ‘yo dónde guardé esto’. Yo vivía con mis papás en ese entonces. Llego a la casa y mi mamá me abre la puerta destrozada, vuelta nada, mi papá también, y me decían ‘¿qué es esto?’ ¿qué podía decirle yo? es lo que es. Empiezo el primer sacudón de mi vida ver a mis papás así, al sentirme con esa culpabilidad, con ese vacío”, reveló.

A partir de ese momento, la bogotana hizo un cambio en su vida. Buscó ayuda profesional y, desde entonces, nunca más volvió a sumergirse en ese oscuro mundo de las adicciones. Por el contrario, encontró un equilibrio en su vida a través de la meditación y el yoga y hoy en día comparte su historia de vida con personas que enfrentan una situación similar a la que ella vivió.

“Entré a una terapia con una psicóloga y ese síndrome de abstinencia de esas drogas es tenaz, es una de las drogas más adictivas que hay, y empiezo yo a entender a los 16 años cómo era que estaba funcionando todo mi universo interior. Tantos silencios guardados, tatas soledades guardadas que yo miro hacia atrás hoy en día y digo ‘Juepucha, gracias’. Duré con el psicólogo unos tres

meses y desde ahí nunca volví a consumir drogas de ese tipo. Esa versión mía de ese momento era una adolescente llena de vacíos, de miedos, de temores, que no sabía qué hacer porque tenía muchas emociones represadas”, aseguró.