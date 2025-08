Últimas publicaciones de Yanin Campos darían un giro en su caso. Esto se conoció

El pasado fin de semana, Yanin Campos, creadora de contenido reconocida por haber participado en MasterChef México en el 2018, tuvo un fuerte accidente automovilístico. Dos días después, la también enfermera de profesión falleció debido a las múltiples heridas y traumas que sufrió.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, Campos impactó con un vehículo que estaba estacionado en una intersección. Por ahora, se investigan las causas del choque. Los posibles factores serían exceso de velocidad o distracción.

¿Qué pasó con Yanin Campos, exparticipante de ‘MasterChef’?

En las últimas horas, salieron a la luz las últimas publicaciones que habría realizado Yanin en sus redes sociales. En su último video en TikTok realizó una reflexión con tono sarcástico: “Que nunca se acaben los fans incógnitos porque ayudan con las vistas”, se lee en la descripción del clip donde hace un lip sync que dice: “en algún lugar del mundo hay alguien que está viendo tu perfil así (cara de desagrado) y creando cuentas falsas para volver a ver tu perfil”.

Lo que llamó la atención fue un comentario de un usuario que alimentó especulaciones sobre el accidente que sufrió la influencer: “Wey hace poco hizo un live y platicó de un problema que traía con un wey que anteriormente la había chocado”. Aunque ese usuario no dio más detalles, en redes sociales se viralizó un video de ella donde revelaba que había sido amenazada, aunque tampoco amplió la información:

“Vete a la chingada. Yo ya no voy a caer más en tu juego, ¿quieres que me salga lo pince loca? Me va a salir, ¿y sabes qué?, a mí me vale, porque a mí alguien me amenazó y me dijo que si me atrevía a decir algo me matan... atrévete, wey, hazlo".

Por ahora, las autoridades no han confirmado si esas amenazas tienen relación con el accidente, pero en redes sociales sus seguidores han comenzado a especular al respecto: “los que la seguimos, ¿se acuerdan del TikTok que subió hace poco contando su relación con un hombre casado que la amenazó con desvivirla si contaba algo?”, “muy raro”, “tengo presente el video que publicó hace como un mes”, “increíble”, “qué pesar”, “tenía toda una vida por delante”, “mi sentido pésame a la familia”, son algunos de los comentarios que han escrito los usuarios en redes sociales.