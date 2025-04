Valentina Espinosa, de Noticias Caracol, reveló detalles de su llegada al informativo

A Valentina Espinosa la conocimos en las pasarelas, luego en el certamen nacional de belleza que la coronó como Señorita Colombia 2021, y ahora reaparece en las pantallas, pero en un rol diferente: como presentadora de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol. Su llegada al equipo de Show Caracol no sólo marca un hito en su carrera, sino que también representa el cierre de un ciclo y el comienzo de otro: su regreso de los reinados a la televisión informativa.

“Estoy muy contenta, muy emocionada, además agradecida por esta oportunidad y por poder retomar mi carrera como presentadora y periodista de esta manera”, comentó en una exclusiva entrevista con Vea.

Valentina Espinosa, de Cartagena a la televisión nacional

Oriunda de Cartagena, dio sus primeros pasos como modelo a los 16 años. Más adelante se formó como comunicadora social y periodista en la Universidad del Norte, y comenzó su carrera en los medios en el canal regional Telecaribe, donde fue reportera y presentadora del noticiero Televista.

“Trabajé aproximadamente siete meses en Telecaribe como periodista y también como presentadora de entretenimiento. Luego llegó el concurso nacional de belleza, donde fui Señorita Bolívar y obtuve el título de Señorita Colombia. A partir de ahí me quedé viviendo en Bogotá para retomar mi carrera en los medios”, expresó.

Y así lo hizo: con perseverancia, tocando puertas, insistiendo y preparándose mientras la televisión nacional parecía seguir siendo un objetivo lejano.

“A mi yo del pasado le diría que lo va a lograr y que siga luchando por sus sueños porque siempre se ha caracterizado por eso, por ser muy consistente y luchadora; le diría que no tenga miedo a soñar en grande porque si trabaja por su sueño lo va a lograr y va a ser muy feliz haciendo lo que le gusta”, Valentina Espinosa. Fotografía por: Felipe Mariño/Revista Vea

Así se abrieron las puertas de ‘Noticias Caracol’ para Valentina Espinosa

Aunque parecía que las oportunidades no llegaban, la vida le tenía preparada una coincidencia afortunada. “Yo me encontraba en Medellín y me crucé con Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol. Me acerqué, me presenté y le pregunté cómo podía hacerle llegar mi hoja de vida. Me dijo que le escribiera para cuadrar una reunión”, agregó.

En esa reunión inicial no había vacantes, pero decidieron hacerle un casting. Pasaron varios meses. Valentina Espinosa siguió entrenando, puliendo habilidades frente al teleprompter, leyendo noticias y trabajando la improvisación. Hasta que un día, meses después, sonó su teléfono: había sido seleccionada.

“Tengo un video que me grabó una amiga cuando me llaman y me dicen que fui seleccionada. Fue un momento muy emocionante. Había muchas chicas muy talentosas haciendo casting, así que me sentí aún más agradecida”, menciona con nostalgia.

La llegada de Valentina Espinosa a Show Caracol no fue un golpe de suerte. Fue el resultado de años de trabajo, entrenamiento y visión, según ella misma lo dice. “Me estuve preparando con fogueo periodístico, prompter, improvisación, leer, informarme todo el tiempo. Estaba enfocada, tenía un objetivo claro”.

Ahora, como nueva cara del entretenimiento de Noticias Caracol, sabe que el reto no es menor. “Quiero transmitir lo que soy yo, mi autenticidad, mi alegría, mi sabor caribeño. Quiero generar una linda conexión con los televidentes. Es un desafío grande, pero estoy emocionada”, aseguró.

Familia y futuro

Más allá de los reflectores, Valentina Espinosa es una mujer de familia. Por esa razón, recuerda con especial cariño el momento en que pudo contarles que había sido seleccionada para Caracol.

“Toda mi familia vive en Cartagena, menos unas tías y primas en Bogotá. Mis papás siempre han estado ahí para mí. Son lo más preciado de mi vida. Hablar de ellos me hincha el corazón. Todo lo que he logrado, ha sido con su apoyo. Siempre me impulsaron a seguir mis sueños”, afirmó.

También habla de su relación actual con una sonrisa en el rostro. “Llevamos un año como novios y estoy muy enamorada”, dice. ¿Y sobre tener hijos, formar un hogar? “Sí, lo he pensado, pero la vida me ha enseñado a no planear tanto. Por ejemplo, el reinado llegó de sorpresa y la llegada a Caracol también. Así que, por ahora, estoy enfocada en mi carrera y dejaré que la vida me muestre el camino”.

Una nueva etapa

Hoy, Valentina Espinosa no solo es la nueva cara de Show Caracol, sino el reflejo de una generación de mujeres que navega entre mundos diversos —el de la belleza, el de la información, el de las redes— con autenticidad, preparación y propósito. En sus propias palabras, su regreso a la televisión informativa no fue un salto, sino una construcción paciente que apenas comienza a mostrar sus frutos.

“Estoy feliz de estar en el lugar donde estoy. Agradecida con la vida, con Dios y con todas las personas que me han acompañado. Sé que vienen cosas grandes, y estoy lista para vivirlas”, concluyó Valentina Espinosa en su charla con Vea.