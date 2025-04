Valentina Espinosa: edad, novio y más de la nueva presentadora de Noticias Caracol

Desde el pasado sábado, 12 de abril, Valentina Espinosa comenzó su labor como presentadora de Show Caracol, el espacio de entretenimiento de Noticias Caracol. Con esta nueva oportunidad, la periodista y exseñorita Colombia se integra a uno de los informativos más vistos de la televisión colombiana, marcando un hito en su carrera.

Días previos a este debut, la cartagenera concedió una entrevista a la revista Vea y recordó que comenzó su trayectoria en los medios a una edad temprana y trabajó en diferentes proyectos relacionados con el entretenimiento. Además, habló sobre por qué considera que su llegada a Caracol Televisión es uno de los logros más importantes de su carrera.

¿Quién es Valentina Espinosa y cómo llegó a ‘Noticias Caracol’?

Es comunicadora social y periodista, egresada de la Universidad del Norte en Barranquilla. Nació hace 27 años en Cartagena y, desde los 16, comenzó a combinar su faceta de modelo con estudios y primeros pasos en el mundo de la televisión. Así fue como consiguió debutar ante las cámaras de Telecaribe, canal regional en el que se desempeñó como periodista y presentadora de la sección de entretenimiento del noticiero Televista.

A lo largo de su carrera, Valentina Espinosa buscó afianzar su presencia en los medios. Por eso, tras haber representado a Bolívar en el Concurso Nacional de Belleza en 2021 y ser coronada como Señorita Colombia, se trasladó a Bogotá con el objetivo de continuar su desarrollo profesional.

“Quería estar en un medio de nivel nacional y sabía que debía prepararme constantemente para lograrlo. Desde el principio fue claro para mí que quería ser parte de Noticias Caracol”, explicó en su charla con Vea.

El camino hacia este nuevo puesto no fue inmediato. Según dijo, su primer contacto con Noticias Caracol ocurrió hace varios meses, cuando se encontró con Juan Roberto Vargas, director del informativo, durante un evento en Medellín. El proceso, aunque largo, le permitió finalmente concretar su sueño de ser parte de uno de los informativos más importantes del país.

“Me acerqué a él, le entregué mi hoja de vida y le expresé mi interés en trabajar en Caracol. En ese momento no había vacantes, pero él me dio su contacto y me sugirió escribirle para hacer un casting. En enero, después de varios meses de espera, me llamaron para hacer la audición y casi que al mes y medio me llamaron a darme la noticia de que había sido elegida”, agregó Valentina Espinosa.

Valentina Espinosa contó si tiene novio y otros datos curiosos sobre ella

Además de su carrera profesional, la nueva presentadora de Noticias Caracol es una persona muy cercana a su familia. En su conversación con Vea, por ejemplo, mencionó que disfruta pasar tiempo con sus padres y su hermano, y que espera en algún momento formar su propia familia. También confirmó que actualmente tiene novio, con quien lleva poco más de un año de relación.

Por último, Valentina Espinosa le contó a este medio que de niña quería ser cantante. Razón por la que, a los 12 años, intentó presentarse como concursante para el programa Factor Xs. Sin embargo, la fecha de la audición coincidió con la de su primera comunión y esto le impidió asistir.