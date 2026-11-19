La separación de J Balvin y Valentina Ferrer generó numerosas reacciones entre los seguidores de la pareja, que durante varios años mantuvo una relación sentimental y formó una familia con el nacimiento de su hijo, Río. Aunque ambos confirmaron que decidieron tomar caminos diferentes, el anuncio dejó varias preguntas sobre cómo afrontan esta nueva etapa.

Desde entonces, la modelo argentina ha sido consultada en distintas ocasiones sobre el final de su historia con el artista colombiano. Sus respuestas habían sido breves y, en algunos encuentros con la prensa, ha preferido no profundizar en el tema. Sin embargo, durante una reciente aparición en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), volvió a referirse a la situación y dejó algunas declaraciones sobre el vínculo que conserva con el cantante colombiano.

Valentina Ferrer habló de su relación actual con J Balvin

Luego de ser abordada por un grupo de periodistas, Ferrer fue consultada sobre cómo están llevando la separación y la dinámica familiar que mantienen por el bienestar de su hijo. La modelo dejó claro que, aunque su relación sentimental terminó, ambos comparten una prioridad.

"Para José y para mí, nuestro objetivo es el mismo, que es que Río sea feliz".

Valentina Ferrer también se refirió al estado de su hijo y aseguró que está atravesando este momento de buena manera: "Río está feliz, Río está feliz. Estamos haciendo todo muy bien por Riri".

Sin embargo, una de las respuestas que llamó especialmente la atención la dio cuando le preguntaron por la relación que mantiene actualmente con J Balvin. Lejos de describir un distanciamiento entre ambos, la exreina de belleza habló de la cercanía que conservan y de la manera en que han asumido sus responsabilidades como padres.

"Río tiene una mamá y un papá que se acompañan muy bien, que son muy buenos amigos. Y yo creo que eso es lo más importante".

¿Valentina Ferrer ya piensa en una nueva etapa?

Durante la conversación también le preguntaron por la posibilidad de comenzar de nuevo después de la ruptura. La modelo respondió con una frase que dejó ver cómo entiende este momento de su vida: "No empezar de cero, es seguir la vida, es seguir la vida".

En otro momento, cuando los periodistas intentaron profundizar en el proceso emocional que pudo representar el final de la relación, Valentina Ferrer prefirió no entrar en detalles y respondió: "No, nada, no empecemos con los chismes".

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J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron su separación en septiembre de 2026. Desde entonces, las apariciones públicas de la modelo y sus respuestas sobre el cantante han despertado interés entre quienes siguieron su historia.

Por ahora, sus declaraciones no apuntan a un regreso sentimental. En cambio, dejan ver que ambos buscan mantener una relación cercana y una dinámica familiar estable, con Río como prioridad.

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