Valentina Rendón y el reto de ser madre durante la menopausia: “Es muy duro”

Valentina Rendón es una actriz manizaleña que se dio a conocer entre el público colombiano gracias a su participación en O todos en la cama, un seriado estrenado a mediados de 1994. Desde entonces, ha hecho parte del elenco de otras producciones, como Me llaman Lolita, Mesa para tres, Tabú, Pobre Pablo, Marido a sueldo, Amor en custodia, La Pola y Allá te espero.

Sin embargo, desde hace varios años que la también escritora y cineasta permanece dedicada a la familia que conforma junto a sus dos hijos y su esposo, el director Haik Gazarian. Precisamente, en una reciente entrevista con La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, Rendón habló sobre los retos de quedar embarazada y tener a su hija Anna en plena menopausia.

“Es complicado”: Valentina Rendón sobre la maternidad en la menopausia

La actriz recordó que llegar a este embarazo no fue sencillo. Explicó que debió someterse a un tratamiento de fertilidad que, además de implicar un esfuerzo económico considerable, resultó exigente tanto en lo físico como en lo emocional. “Fue una búsqueda, pues, costosa y dolorosa. Yo por eso me atreví a hablar de ese tema del in vitro cuando nadie hablaba, porque era como un tema tabú. ¡Ay! ¿Te hiciste in vitro? Entonces eres infértil. Y yo a los papás y mamás que, que siguen este, este camino del in vitro, yo, pues, los apoyo y, y trato como de darles todo el ánimo posible, aunque sé que, pues no siempre es exitoso”, comentó.

Valentina Rendón también contó que, en un principio, no sospechó que estaba embarazada, pese a los cambios que empezó a notar en su cuerpo. Ella misma pensó que podía tratarse de otro problema de salud. “Estoy en edad de menopausia, ya cumplí 50 años. Pues ya. No, listo, perfecto. Y incluso me había salido una, una película. Y yo empecé a, empecé a entrenar superfuerte porque quiero estar superbién y empiezo a notar yo que mi pulso está muy acelerado”, relató.

La confirmación llegó tras una prueba médica que arrojó positivo y la dejó sorprendida tanto a ella como a sus allegados. “A mi hermano le preguntan: ‘Bueno, ¿y su hermana? No, ¿cómo así que de cincuenta y con bebé?’ Pues imagínate, eso es, eso es escaso”, agregó.

En medio de la alegría por la llegada de su hija, Valentina Rendón reconoció que la crianza a esta edad trae retos adicionales. Aseguró que el desgaste físico y la energía que demanda cuidar a un bebé son mayores cuando se atraviesa por la menopausia.

“Y es, es complicado porque, de todas maneras, pues hay, hay cosas de la energía que, pues que, que uno dice: ‘Ay, Dios mío, ya entiendo por qué hay que tener los hijos jóvenes, porque es correr detrás de ellos y todo’. De la menopausia digamos que se parece mucho como al posparto. Y yo como mis pospartos son largos, entonces, pues claro, cansancio. Obviamente, estoy cansada. La niña se está despertando cinco o seis veces en la noche. Yo le doy leche, entonces obviamente estoy cansada”, confesó.

Más allá del agotamiento, la manizaleña compartió que los olvidos se han vuelto frecuentes y que incluso ha vivido situaciones curiosas en medio de su rutina. “Olvidos, total, llego a un sitio y yo... pero en blanco, o sea, no es que diga yo: ‘¿A qué vine?’. O sea, me he encontrado con zapatos así a ponerlos en la nevera. Y yo: ‘Uy, no, no, no, ¿Qué me pasa?’ Eso, eso sí es loquísimo, pues es divertido, entre comillas”, contó.

Finalmente, Valentina Rendón mencionó que los sofocos han sido otro de los síntomas más difíciles de sobrellevar, sobre todo viviendo en Medellín. “Los calores, claro. Y viviendo en Medellín y con esta ola de calor que hay, pues imagínate, eso es, es duro. Pero bueno, pues todo eso se maneja”, concluyó.