Valentina Taguado confirmó que nuevo novio de Claudia Bahamón es hermano de conocida actriz

La conversación en torno a la vida personal de Claudia Bahamón volvió a ocupar espacio en los contenidos de farándula luego de que Valentina Taguado, una de las figuras más visibles de la temporada actual de MasterChef Celebrity Colombia, confirmara lo que para muchos eran tan solo rumores.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Quién es el novio de Claudia Bahamón, presentadora de ‘MasterChef’?

Durante una reciente emisión del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, la locutora mencionó que la presentadora mantiene una relación sentimental con Andrés Godoy, hermano de la actriz Estefanía Godoy. La afirmación puso fin a una serie de versiones que circulaban desde hace meses y que no habían sido confirmadas por ninguno de los involucrados.

La conversación surgió mientras Taguado relataba un encuentro que tuvo con otros participantes del concurso para acompañar a Bahamón en un acto especial en el Congreso de la República. Allí, la presentadora fue reconocida por su trabajo a favor del medioambiente, una causa que ha promovido desde hace años y que, de acuerdo con quienes la rodean, hace parte esencial de su identidad pública y personal. Ese fue el contexto en el que la creadora de contenido decidió hablar de la vida sentimental de la huilense, señalando que algunos de los asistentes al evento no estaban enterados de que la presentadora tenía una nueva pareja.

Para muchos, lo más llamativo fue que Taguado no lo insinuó: lo confirmó. Durante la conversación, expresó sin rodeos: “Ella tiene novio, y lo digo porque la gente ya lo sabe”. También se refirió con humor al impacto que puede tener el ritmo de vida de la presentadora para quienes se acercan a ella: “No tenía ni idea en lo que se está metiendo… parce, son cosas demasiado grandes las que logra Claudia”, comentó entre risas. Y sobre Andrés Godoy, fue enfática: “Muy buena gente, muy, muy buena gente”, destacando el apoyo constante que, según dijo, él le brinda.

Aunque la declaración de Valentina Taguado llamó la atención del público, el nombre de Andrés Godoy no era completamente desconocido en el circuito de entretenimiento. En emisiones anteriores del programa La Corona TV, el periodista Ariel Osorio comentó que el nuevo compañero de la presentadora hacía parte de una reconocida familia del mundo artístico colombiano, aunque entonces no se habían ofrecido mayores detalles.

Godoy, abogado de profesión, ha desarrollado una carrera sólida en el sector jurídico. Es socio gerente de una firma especializada en temas migratorios y de capacitación, y es egresado de la Universidad de los Andes. Quienes han seguido su trayectoria lo describen como un profesional reservado, dedicado a su trabajo y alejado de los reflectores, pese a que en el pasado su vida personal llegó a mencionarse en los medios.