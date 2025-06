Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’: ellos han sido sus novios

El pasado miércoles 18 de junio volvió a la pantalla el reality de cocina más popuñar, MasterChef Celebrity. Una vez más 22 celebridades prometen conquistar al público y a los jurados con preparaciones gastronómicas de alto nivel.

Entre estos nuevos 22 participantes hay actores, deportistas, generadores de contenido, cantantes y una figura de la radio, como lo es Valentina Taguado, de Los 40 principales. La joven, que ha despertado interés en los internautas por la química y atracción que ha manifestado hacia otro compañero, el actor de 34 años, Raúl Ocampo, no tuvo problema en hablar sobre sus intenciones románticas en el programa, como se vio en el primer capítulo antes de iniciar el primer reto.

Taguado, de 31 años, expresó que “Si no aprendo a cocinar, consigo amigos o encuentro novio, algo va a pasar, puede pasar”, para luego especificar que quien le llamaba la atención era Ocampo, describiéndolo como “Físicamente es un bombón”. El actor frente a las insinuaciones de su compañera respondió que “Me parece que es una persona muy linda, muy inteligente y muy hábil mentalmente”.

Ahora bien, esta no es la primera vez que la vida romántica de la locutora sale a flote, esto teniendo en cuenta que en marzo de este año se le vio con el cantante Beéle cenando en un restaurante en Bogotá despertando dudas sobre la relación de amistad entre ellos, rápidamente Taguado respondió a estas acusaciones, desmintiéndolas “Somos amigos, no le celebro nada de lo que hizo con su expareja, no se lo aplaudo, pero somos amigos y ya”, y señaló que “No pueden salir dos personas a un restaurante”.

Los amores de Valentina Taguado

Dentro de los que sí han sido parejas de la locutora figuran nombres como Gerardo Daniel Torres, más conocido como Gera MX, un rapero, cantante y compositor mexicano que ha logrado posicionarse como parte de los 50 grandes en la historia del rap en español publicada por la revista Rolling Stone haciendo colaboraciones con otros artistas como Christian Nodal, Rels B, Nanpa Básico y Blessd.

Aunque durante su tiempo juntos esta relación fue privada, se han conocido detalles de la ruptura. En un programa de Los 40 Colombia, Taguado admitió que habían terminado en buenos términos: “hay mucho amor, pero yo tengo que hacer mi vida”. Cabe destacar que en 2024, en un concierto de Gera MX, el cantante subió a la locutora al escenario abrazándola y diciendo “Gracias por inspirarme a escribir esta joyita…”, afirmando los buenos términos de su relación.

Rómel Hergett fue la ultima pareja de la locutora y mediante una historia de Instagram posterior a la feria de las flores en Medellín Taguado expresó que habían decidido terminar la relación: “Pues ya no es mi novio”. Posterior a esto en un programa de los 40 la locutora expresó que esto se debió por el poco que tiempo que le quedaba entre su trabajo y su vida privada. También vale la pena destacar que muchas veces han emparejado a Taguado con su compañero de trabajo, Pipe Flórez, el también locutor de Los 40, pero esto solo ha sido especulación.

De momento, Taguado seguiría soltera y sin compromiso.

