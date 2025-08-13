Valentina Taguado, de MasterChef, se reencontró con su ex. Es un conocido cantante

Valentina Taguado atraviesa un momento de gran visibilidad mediática gracias a su participación en MasterChef Celebrity Colombia. Sin embargo, antes de dar el salto a la televisión, ya contaba con una sólida trayectoria como locutora, especialmente por su paso por Impresentables, programa de la emisora Los 40 Colombia, donde se ganó el cariño del público con su estilo directo y carismático.

Su creciente popularidad también ha despertado la curiosidad de muchos sobre su vida personal. En días recientes, volvió a ser tema de conversación luego de reencontrarse con uno de sus exnovios más recordados: el rapero mexicano Gera MX.

El reencuentro de Valentina Taguado y Gera MX

El reencuentro ocurrió en Bogotá, aprovechando la visita de Gera MX a Colombia como invitado especial en los conciertos que Nanpa Básico ofreció en el Movistar Arena. Ambos coincidieron en el backstage, donde se tomaron una fotografía que más tarde publicaron en redes sociales. Junto a la imagen, Valentina escribió: “El amor es la amistad de por vida”, mensaje que dejó ver la buena relación que mantienen a pesar de que su romance terminó hace años.

La historia entre Valentina Taguado y Gera MX no es muy conocida públicamente. Su relación se desarrolló hace varios años, en una etapa en la que el artista mexicano ya empezaba a consolidar su nombre en la escena del rap en su país. Aunque no han revelado detalles sobre cómo y por qué terminó su noviazgo, se sabe que mantuvieron un vínculo cercano y que incluso ella fue inspiración para varias de sus canciones.

En entrevistas pasadas, el intérprete de Botella tras botella —éxito que lanzó junto a Christian Nodal y que supera los 700 millones de visualizaciones— mencionó que durante esa relación compuso temas como Nunca te pude alcanzar, Me toca perder y Y ahora quién, que le dieron notoriedad en la industria. Incluso, en tono de broma, llegó a decir que Valentina le “debía el psicólogo”.

¿Quién es Gera MX?

Su nombre real es Gerardo Daniel Torres, nació en octubre de 1994 en México y desde muy joven se dedicó al rap. Sus letras, centradas en vivencias personales, el amor y el desamor, le han permitido colaborar con artistas como Rels B, Blessd y el propio Nanpa Básico.

Más allá de la música, el reencuentro con Valentina dejó claro que, pese a los años y a los cambios en sus vidas, ambos mantienen una amistad sólida y un recuerdo positivo de lo que vivieron, algo que sus seguidores no tardaron en celebrar en redes.