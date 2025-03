Valentina Taguado es víctima de ataques en redes. La razón tiene que ver con Beéle

En horas recientes, las cuentas en redes sociales de Valentina Taguado, locutora de Impresentables (Los 40) y participante de MasterChef Celebrity Colombia, fueron inundadas por una gran cantidad de insultos y mensajes a través de los cuales recibió fuertes ataques ¿La razón?, un video junto al cantante Beéle.

El video de Valentina Taguado y Beéle que desató polémica en redes

Por medio de TikTok comenzaron a circular un par de videos en los que la locutora y el artista barranquillero parecen ser captados a solas en un restaurante.

A pesar de que no hay mayor información sobre las imágenes, en las que se les ve cenando, estas fueron suficientes para que una gran cantidad de usuarios criticaran la cercanía entre Valentina Taguado y Beéle. Incluso, en los comentarios salió a relucir el nombre de la influenciadora Isabella Ladera, quien es novia del músico colombiano.

“Se cayó una ídola”, “podía esperarlo de cualquiera, pero no de ti”, “no pensé que alguien me hiciera odiarte” y “alguien que me diga que esto no es cierto”, fueron algunos de los mensajes que recibió la también figura de redes sociales. Sin embargo, también hay quienes consideran que todo hace parte de una estrategia para promocionar una nueva canción y que la grabación haría parte del videoclip.

Por ahora no se conoce un pronunciamiento de Valentina Taguado o de Beéle frente a la controversia que se desató este 12 de marzo, aun cuando se espera que alguno de los dos se pronuncie para hacer las respectivas aclaraciones y poner fin a los rumores.

¿Quién es Valentina Taguado?

Se convirtió en una figura prominente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales en Colombia. Con 30 años, destaca como creadora de contenido cómico y de opinión, capturando la atención de una audiencia diversa con su carisma y autenticidad.

Su participación en Survivor: la isla de los famosos, reality show del canal RCN, la catapultó a la fama y allí demostró ser una competidora feroz y una superviviente nata.

Valentina Taguado también participó en Con ánimo de ofender, un show de comedia en el que se dieron a conocer Camilo Sánchez, Camilo Pardo y ‘Culotauro’. En la actualidad hace parte del equipo de Los impresentables, programa matutino de la emisora Los 40 Colombia, aunque hizo una pausa para cumplir con un nuevo reto en MasterChef Celebrity Colombia, concurso culinario que pronto estrenará su nueva temporada.