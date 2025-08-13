Valentina Taguado relató incómodo desacuerdo con conductor de Uber. ¿Qué pasó?

La creadora de contenido Valentina Taguado vivió un momento incómodo durante un viaje en Uber que no tardó en hacerse viral en redes sociales. La joven relató en una transmisión en vivo lo ocurrido, asegurando que el malentendido con el conductor se dio por un tema aparentemente sencillo: el volumen de la música en el carro.

“Yo solo le pedí que bajara un poquito la música porque estaba demasiado duro, y él se molestó. Me dijo que si no me gustaba, podía bajarme del carro”, contó Taguado en el espacio digital donde suele interactuar con sus seguidores. Según explicó, el comentario la tomó por sorpresa y la puso en una situación incómoda, pues se encontraba en plena ruta hacia un compromiso laboral.

La creadora insistió en que su intención nunca fue faltar al respeto: “No fue que yo llegara con mala actitud, simplemente pedí algo básico. Creo que todos tenemos derecho a viajar cómodos, y parte de eso es poder hablar sin tener que gritar dentro del carro”.

El episodio desató opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos seguidores respaldaron a la influencer, señalando que la solicitud era razonable y parte del servicio, otros defendieron al conductor, argumentando que él tiene la libertad de manejar bajo sus propias condiciones.

El servicio de Uber no se ha pronunciado sobre el caso, aunque en sus políticas oficiales establece que los conductores deben procurar viajes seguros y cómodos tanto para ellos como para los pasajeros.

Pese al mal momento, Valentina tomó con humor la experiencia y concluyó su relato enviando un mensaje de conciliación: “Creo que de estas cosas también se aprende. A veces es mejor respirar profundo y evitar una discusión que no lleva a ninguna parte”.