Valentina Taguado y Hassam estrenan programa. Nombre, horario y dónde verlo

El humor, la espontaneidad y las conversaciones sin filtros tendrán un nuevo espacio en las mañanas. Desde el lunes 1 de septiembre de 2025, Valentina Taguado y el comediante Gerly Hassam Gómez, más conocido como Hassam, debutaron como presentadores de ¿Qué Hay pa’ Dañar?, un programa matutino transmitido en vivo a través de la aplicación del Canal RCN.

¿De qué se trata el programa?

La propuesta busca renovar la oferta de contenidos digitales con un formato fresco, cercano y, sobre todo, sin libretos. Durante cuatro horas, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., los televidentes —o mejor dicho, los usuarios de la app— podrán acompañar a los presentadores en un espacio que mezcla entretenimiento, actualidad, entrevistas y humor.

A Taguado y Hassam se suma la comediante Johana Velandia, quien completa el trío de voces que animará las mañanas con un estilo irreverente. La idea, según explicaron los organizadores, es ofrecer un programa que no siga las estructuras rígidas de la televisión tradicional, sino que se parezca más a la manera como la audiencia consume contenido en plataformas digitales: espontáneo, ágil y en constante interacción con la comunidad.

El título, ¿Qué Hay pa’ Dañar?, refleja esa intención de romper esquemas. “Aquí todo puede pasar, nada está escrito. Queremos que la gente sienta que está en una conversación de amigos, con temas serios y otros ligeros, pero siempre con un toque de humor”, explicó Hassam en la presentación oficial del programa.

¿Qué dijo Valentina Taguado?

Valentina Taguado, quien se ha consolidado como presentadora y creadora de contenido, destacó que el matutino busca ser una alternativa diferente para quienes inician su día con ganas de informarse y reírse al mismo tiempo. “Es un espacio para arrancar las mañanas con buena energía, conectados con lo que pasa en el país, pero también con espacio para reír y relajarse”, señaló.

El programa estará disponible no solo en la aplicación de RCN, sino también en el canal oficial de YouTube y en las redes sociales de la cadena, lo que amplía el alcance y la interacción con los seguidores.

Con esta apuesta, RCN continúa fortaleciendo su estrategia digital y acercándose a una audiencia que cada vez consume más contenidos en línea. ¿Qué Hay pa’ Dañar? se perfila como una de las propuestas más llamativas del año en el entretenimiento digital colombiano.