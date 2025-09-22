Valeria Aguilar, ¿de ‘MasterChef’ a ‘La casa de los famosos’? Así respondió

Valeria Aguilar, la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity conversó con Vea sobre su paso por la competencia, los vínculos que dejó, los planes que contempla fuera de la pantalla y hasta de la carrera que estudió y que pocos sabían.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Valeria Aguilar habló de Michelle, Valentina y de su favorita para ganar ‘MasterChef’

Para Valeria, su paso por el reality fue un viaje de aprendizajes y emociones, pero también supo identificar cuándo era el momento de despedirse. “Lo que tenga que ser, será, y si ese era mi momento de salir, entonces está bien”, dijo a Vea.

Según Valeria Aguilar, la experiencia ya empezaba a tornarse densa, y no era un ambiente en el que quisiera permanecer: “La competencia ya se estaba tornando muy densa, y yo no me siento cómoda en esos ambientes. No me gusta cuando se vuelve hostil, sabiendo que yo vivo entre risas. Entonces creo que estuve hasta el punto en el que todo eran risas”.

Dentro del programa, la paisa destacó por su espontaneidad y las amistades que formó. Con Valentina Taguado, por ejemplo, recuerda una conexión genuina que surgió desde el primer día. Incluso con Michelle Rouillard, con quien la edición mostró cierta tensión, asegura que siempre hubo buen trato. “Increíblemente nunca sentí tensión con nadie. A pesar de lo que se muestra en el reality, por fuera nunca. De hecho, a Michelle la quiero mucho, me parece muy charra, muy bacana”, añadió.

En cuanto a sus favoritas para llegar a la final, Valeria Aguilar no dudó en mencionar a Carolina Sabino y, por supuesto, a Taguado: “Siempre lo dije y es que Carolina es muy tesa, es una cocinera innata. Esa mujer puede improvisar recetas, le dan tres cosas y saca un plato. Se siente que tiene la capacidad de arrasar, pero pues obvio quiero que gane Valentina”.

¿Entraría a ‘La casa de los famosos’?

Sobre la posibilidad de sumarse a otros formatos televisivos, Valeria Aguilar fue enfática al hablar de La casa de los famosos. Aunque reconoció que la visibilidad que dan estos programas es grande, aseguró que no se ve allí.

“No querría estar en La casa de los famosos, pero tampoco siento que ya estuvo bien de este tipo de formatos. Si me llaman a algo similar a MasterChef, lo pensaría. No necesariamente de cocina, pero sí algo donde pueda aportar desde lo que soy o lo que sé. A mí no me gusta la polémica, no me interesa que mi vida privada sea pública”, expresó.

La profesión de Valeria Aguilar que pocos conocían

Más allá de la televisión y de las redes sociales, Valeria es profesional en investigación criminal, un dato poco conocido por el público. “Soy profesional en investigación criminal. Yo hice mis prácticas en Medicina Legal, entonces me encargaba de tomar las huellas dactilares a los cuerpos allá en la morgue. Eso es lo único que llegué a ejercer de la carrera y no me veo ejerciéndola”, explicó a Vea.

Estudió esta disciplina como un plan alterno, aunque en paralelo nunca abandonó su faceta artística. “En la universidad, mientras hacía mi carrera, estaba en clases de teatro. Entonces yo siempre hacía de todo. Quiero todo, todo, todo, y este es el caso (...) Siempre hay que tener un plan b, pero dedicarme a eso ya no es mi sueño”, contó.

Sus padres, ambos docentes —él profesor de arte y ella de inglés—, fueron el apoyo principal en esa etapa y en su infancia, que recuerda como “absolutamente feliz”. Con esa base, Valeria Aguilar proyecta sus próximos pasos sin descartar la televisión, pero con una claridad firme: sus apariciones deben estar alineadas con su esencia. Ni polémicas forzadas ni exposición de su intimidad, solo lo que le permita mostrar quién es y lo que puede aportar.