Valeria Aguilar: él es Don Gabo, el papá de la exparticipante de ‘MasterChef’

Pese a no figurar como una de las favoritas desde el inicio, Valeria Aguilar terminó convirtiéndose en una de las participantes más queridas por el público de MasterChef Celebrity Colombia en su séptima temporada, que aún se transmite por el Canal RCN. Con su carisma y particular humor, la antioqueña no solo conquistó a los espectadores, sino que también forjó amistades con compañeros como Valentina Taguado y Raúl Ocampo.

A pesar de que en varias oportunidades recibió elogios de los jurados (Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso), Aguilar fue eliminada en los capítulos recientes. Tras su salida, muchos televidentes se interesaron en conocer más aspectos de su vida personal.

¿Quién es el papá de Valeria Aguilar?

Se trata de Gabriel Aguilar, conocido por los internautas como 'Don Gabo‘, quien se ha robado un lugar especial en los contenidos digitales de su hija. En las redes sociales de Valeria abundan los clips donde aparece junto a él, participando con espontaneidad en escenas de humor que muestran la complicidad que tienen como familia.

Más allá de su paso por MasterChef Celebrity, Valeria se ha encargado de compartir con sus seguidores aspectos íntimos de su vida, y uno de los más recurrentes es precisamente la relación con su padre. Esa cercanía quedó reflejada hace unas semanas, cuando la antioqueña celebró el cumpleaños número 69 de Gabriel con una sorpresa que emocionó tanto a él como a quienes siguen de cerca sus publicaciones.

El detalle no fue menor: al tratarse de una cifra que su papá considera especial, Valeria decidió resaltarla con un gesto simbólico y afectuoso que dejó en evidencia la importancia que ocupa su familia en su vida. El video de la celebración rápidamente se difundió en plataformas como Instagram y TikTok, donde recibió mensajes de cariño y apoyo de parte de los seguidores de la exconcursante.

Incluso algunos de sus compañeros de MasterChef Celebrity reaccionaron. Una de ellas fue Valentina Taguado, quien no dudó en dejar un comentario resaltando la ternura de ‘Don Gabo’. “Es el mejor”, escribió la participante, reflejando el aprecio que dentro del mismo grupo generó el padre de Valeria durante las grabaciones del programa y en las interacciones posteriores en redes sociales.

La buena relación entre ambos también ha sido motivo de conversación entre los fanáticos del reality. Para muchos, los momentos que comparten padre e hija han servido como una muestra del apoyo incondicional que recibió Valeria mientras enfrentaba los retos culinarios en televisión. Otros usuarios, en cambio, han resaltado el sentido del humor que caracteriza a ‘Don Gabo’ y que, según ellos, explica en buena medida la chispa con la que su hija se desenvolvió en la competencia.