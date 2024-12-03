Valerie Domínguez habló de los errores que cometió en Miss Universo. “Me hice fuerte”

Valerie Domínguez, Señorita Colombia 2005–2006 y representante en Miss Universo 2006, ha demostrado que detrás de la corona también hay espacio para la vulnerabilidad y el aprendizaje. La exreina ha compartido en distintas entrevistas y publicaciones detalles que van desde anécdotas divertidas de su paso por el certamen hasta reflexiones más profundas sobre los errores que marcaron su vida personal.

¿Qué hizo Valerie Domínguez?

Uno de los recuerdos más comentados de su reinado ocurrió justamente en la noche de su coronación. Domínguez confesó que, debido a los nervios, no entendió con claridad si había sido elegida como reina o virreina. Cuando los presentadores anunciaron a la Señorita Chocó como finalista, Valerie creyó que había perdido la corona y hasta felicitó a su compañera. Fue ella misma quien le dijo entre risas: “¡Tú ganaste!”. El despiste, que en su momento generó comentarios, hoy es relatado por la barranquillera con humor y como prueba de lo inesperado que puede ser un escenario de esa magnitud.

Pero más allá de esa anécdota ligera, Domínguez también ha hablado de los errores que han marcado su vida fuera del reinado. En redes sociales, por ejemplo, ha admitido que en el pasado tuvo una relación poco saludable con la comida y el ejercicio: “Antes duraba horas en el gimnasio cuando comía de más”, reconoció, asegurando que esa presión la llevó a distorsionar la forma en que veía su cuerpo. Con el tiempo, dice, aprendió a reconciliarse con su imagen y a darle prioridad al bienestar emocional por encima de la perfección física.

¿Valerie Domínguez volvería a participar en Miss Universo?

En entrevista con Infobae, Domínguez dio su opinión sobre lo que piensa de los concursos de belleza actualmente. “Me encanta que se amplíe el espectro. Que participen hoy madres, mujeres un poco mayores, a mí me parece maravilloso que estén cumpliendo sueños. La expectativa como tal o lo que uno espera es que tengan buena pasarela, que sean carismáticas, que se preparen. O sea, al final, eso creo que es lo mismo. Pero que todas tengan la oportunidad de demostrar que tienen eso, me parece maravilloso”, dijo.

Otro de los momentos más difíciles que ha enfrentado fue su relación con un exnovio que la vinculó indirectamente en el escándalo de Agro Ingreso Seguro. En la presentación de su libro ¿Qué van a pensar?, Valerie se sinceró sobre esa etapa y expresó: “Me arrepiento de haber estado con esa persona que me hizo daño, pero no lamento lo que sucedió. Confiar y cometer errores no está mal”. Para ella, aquella experiencia, aunque dolorosa, fue también una oportunidad de fortalecerse y reinventarse.

Hoy, la actriz y presentadora prefiere mirar hacia atrás con una mezcla de autocrítica y gratitud. No niega los tropiezos, pero tampoco se queda en ellos. “Me hice más fuerte”, afirma, dejando claro que en su trayectoria —como reina, figura pública y mujer— los errores han sido parte fundamental de su crecimiento.

De esta manera, Valerie Domínguez reivindica la importancia de aceptar la imperfección y de reírse de los momentos confusos, incluso en escenarios de tanta exposición como un reinado nacional. Su historia muestra que la verdadera corona no es solo la que se lleva en la cabeza, sino la que se conquista al aprender de los propios errores y seguir adelante con resiliencia.