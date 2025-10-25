Valka: edad, exparejas y más sobre la única colombiana en ‘La casa de Alofoke 2’

Entre los participantes que más han llamado la atención en la segunda temporada de La casa de Alofoke 2 se encuentra Valka, la única colombiana del reality y una figura que muchos en redes ya conocían por su faceta musical y su vida sentimental.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Quién es Valka?

Valeria García Calle (nombre real) es una cantante nacida el 10 de mayo de 2002 en Medellín, actualmente con 23 años. Aunque muchos la identifican por su pasado amoroso con el creador de contenido Westcol, su trayectoria en la música urbana comenzó mucho antes de que su nombre se hiciera tendencia.

Su carrera despegó en TikTok en 2019, cuando empezó a compartir videos de baile y fragmentos de canciones propias, mostrando una fuerte inclinación por los sonidos electrónicos. Su gran salto llegó un año después con el éxito Me Provocas, canción del DJ Fumaratto, que se volvió viral en plataformas digitales y hoy supera los 156 millones de reproducciones. Desde entonces, Valka empezó a consolidarse como una de las voces femeninas emergentes dentro del género guaracha y urbano.

En 2021 lanzó su primer sencillo propio, Solita, con el que apostó por un sonido más urbano y melódico. Más adelante, en 2024, presentó su primer álbum, titulado Valquirias, un trabajo conceptual inspirado en la mitología nórdica y que marcó una nueva etapa en su propuesta artística. En este proyecto, exploró letras de empoderamiento femenino y colaboró con figuras como Andy Rivera y Gianluca Vacchi.

La vida sentimental de Valka

Además de su faceta musical, la paisa ha estado en el centro de la conversación pública por su vida personal. Su relación con Westcol, uno de los streamers más populares de Colombia, comenzó en enero de 2024 y terminó en diciembre del mismo año. El propio creador de contenido explicó en una transmisión en Twitch que la distancia —pues él debía viajar con frecuencia a Miami por trabajo— y la imposibilidad de Valka para renovar su visa estadounidense fueron factores determinantes en la ruptura.

Actualmente, Valka mantiene una relación con el cantante puertorriqueño Dalex, lo que ha generado aún más interés entre sus seguidores, especialmente ahora que participa en La casa de Alofoke 2, donde representa a Colombia frente a creadores e influencers de toda Latinoamérica.

Con apenas 23 años, la artista paisa combina música, presencia digital y carisma frente a las cámaras, consolidándose como una figura que sigue dando de qué hablar dentro y fuera del reality.