Vallenato al parque: el festival gratuito que ratifica a Bogotá como gran tarima

En nuestro país, los géneros musicales son tan ricos como diversos, no obstante, en general, se mantienen en términos de lo local. Uno de ellos ha tenido el poder de traspasar límites y aunque sigue reflejando la idiosincrasia de una región y hablando de los relatos propios de ese territorio, con el tiempo, dejó de ser un género local para convertirse en nacional, a tal punto que fuera de Colombia es un símbolo de identidad.

Hablamos puntualmente del vallenato, que en sus orígenes tuvo como representantes a juglares como Francisco El Hombre, Emiliano Zuleta o Alejandro Durán, cuyas creaciones siguen tan vigentes que continúan entonándose, y que ahora cuentan con decenas de intérpretes que se presentan a lo largo del país, acompañados del tradicional acordeón.

Como ocurre con muchos procesos de expansión, es en Bogotá donde lo musical logra lo que se puede denominar como la proyección del género hacia el resto del territorio y el exterior. Así lo consideran algunos de los intérpretes como Penchy Castro y Orlando Liñán, artistas que reconocen que cuando se ‘suena’ en Bogotá se alcanza un nivel importante. Ellos harán parte de la segunda edición de ‘Vallenato al parque’, la versión bogotana del festival Vallenato, que se celebra cada año en Valledupar, la cuna del género.

¿Quiénes trajeron el vallenato a Bogotá?

Hay que mencionar que la relevancia que ha adquirido este ritmo en el centro del país es producto de un proceso que supera las cinco décadas. Los primeros vallenatos, según Darwin Almeida, experto en el tema y quien fungirá como anfitrión de las transmisiones de Vallenato al parque 2025 que hará Canal Capital este sábado y domingo, fueron “los hermanos López y hermanos Zuleta los primeros que impregnaron a la capital con el vallenato con acordeones y guacharacas que se mantienen hoy”.

Poncho Zuleta, quien hace parte de esa dinastía que trajo esta música al interior, estará el primer día del Vallenato al parque y declaró a Vea que en efecto, sin posar de falsa modestia, los Zuleta tuvieron un papel estelar en este proceso.

“Nuestro folclor vallenato ha sido tan acogido en Bogotá y puedo decir que los hermanos Zuleta, Alejo Durán, Abel Antonio Villa, Alfredo Gutiérrez, Andrés Ladero, y muchos más de esos juglares tan grandes los que por primera vez comenzamos a incursionar con el vallenato en Bogotá. Yo estudiaba en Boyacá y me iba a Radio Juventud y a Radio Santafé hace más de 50 años y ahí empezó a coger fuerza, cuando la gente comenzó a entender el vallenato clásico”, recordó Poncho.

Sobre lo que considera caló en el gusto del público capitalino no tiene dudas: “un folclor supremamente histórico que narra las vivencias, los acontecimientos, es poesía. En el caso de la dinastía Zuleta, mi raza musical, lo hemos conservado y cultivado y nos hemos convertido en los guardianes de ese folclor”.

Para el artista nacido en Villanueva, La Guajira, el vallenato dejó de ser hace mucho, un ritmo local y es una riqueza mucho antes de que fuera reconocido como tal. En el 2015, el género fue declarado por la UNESCO, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Éibar Gutiérrez, Karen Lizarazo y Poncho Zuleta estará en la tarima de Vallenato al Parque 2025, en el Parque Simón Bolívar este fin de semana Fotografía por: Instagram

Orlando Liñán, Éibar Gutiérrez, Penchy Castro y su llegada a Bogotá

El cantante Orlando Liñán no solo está de acuerdo con este concepto, sino que reconoce que entrar en la capital no es sencillo, a pesar de que el género se ha posicionado. En su caso, fue la telenovela Diomedes, el cacique de la junta, donde interpretó al famoso intérprete de ‘El cóndor herido’, la producción que le abrió las puertas. “Es difícil, porque entre tantos artistas somos pocos los que logramos meternos al interior, lo hice cuando entré a la TV “. Ante el desafío de permanecer vigente Liñán suele también hacer shows “los principales centros comerciales, fiestas privadas”.

Karen Lizarazo, ‘La patrona del vallenato’, comenta que en su caso, la aceptación de los capitalinos ha sido muy grande. “Creo que Bogotá ha sido una de las primeras ciudades que me abrió la puerta, siento que mi personalidad y el tipo de música que hago ha sido muy bien recibidos, sobre todo en Bogotá y más que es una metrópolis donde está gente de todos los lugares del país, entonces creo que la capital me ha recibido tal vez muchísimo mejor que la Costa”

Para Penchy Castro, ‘El galán del vallenato’, la capital colombiana también fue el escenario que contribuyó a consolidación profesional. “Bogotá fue donde inicié mi carrera, me descubrí y me dieron aceptación como artista. Soy un vallenato que echó raíces en Bogotá. Hacer un festival en Bogotá significa mucho, porque el vallenato dejó de ser de nosotros, es un género que representa el país y tener un evento gratuito es muy especial porque da la oportunidad de mostrar nuestra cultura a quienes no alcanzan o no tiene cómo ir a un concierto, por tiempo o por alguna otra razón”.

Castro, igual que Darwin Almeida, coinciden en resaltar que, en Bogotá como centro de diversidad de personas con distintos orígenes, el ritmo se ‘democratizó’, porque no importa de dónde venga, es un género que le gusta a todos.

Al respecto, Éibar Gutiérrez,‘El juglar urbano’, otro de los exponentes del género que estará en la tarima del Vallenato al parque, comentó: “Creo que el vallenato es importante para Bogotá porque hemos sido insistentes, llevamos muchos años tratando de conquistar esta ciudad tan hermosa, pero además por la multi cultura que ofrece Bogotá, el vallenato es producto de instrumentos indígenas, africanos, europeos”.

De ahí que fue apenas natural ver en la primera edición del evento, que se realizó en la Media Torta el año pasado, públicos de distintos orígenes conquistados por las letras de las canciones. Karen Lizarazo también concuerda con que las historias que cuentan los vallenatos son su gran fortaleza en el interior. “Creo que las letras de las canciones, creo que también el legado que nos dejaron artistas como Diomedes Díaz, artistas como Patricia Teherán, creo que continuar con ese legado y ahora volverlo un poquito más fresco y más juvenil, hace que el interior del país pueda entender lo que estamos haciendo ahora”.

Así será el Vallenato al Parque 2025 en el Simón Bolívar de Bogotá

Vallenato al Parque 2025 incluirá una nómina de lujo. El festival comenzará el sábado, a las 6 p.m.,con el Show de Reyes Vallenatos, que incluye a Iván Zuleta, Rey Profesional; Gregorio Javier Gutiérrez, Rey Aficionado y María José Arias, Reina Menor.

A las 7 p.m. se presentará Orlando Liñán, a las 7:55 p.m. estarán en tarimaLas DVG y a las 8:40 p.m. cerrará Poncho Zuleta.

El domingo 3 de agosto, la apertura de puertas será a las 11 a.m. A las 12 se presentará El Puma Vallenato; a las 12:45, El Checha Camelo; a la 1:30 p.m., Churo Díaz; a las 2:15 p.m., Edgar Bermúdez; a las 3 p.m., Mono Zabaleta; a las 3:45,Alex Manga;a 4:40 p.m.,Penchy Castro; a las 5:35 p.m.,Karen Lizarazo;a las 6:25, Éibar Gutiérrezy a las7:10 Peter Manjarrés. Esta jornada termina con Jorge Celedón a las 8:15 p.m.y a las 9:20 p.m. con Daniel Calderón y los Gigantes del Vallenato.

En total serán 18 artistas en escena: 11 nacionales, 3 reyes vallenatos y 4 agrupaciones de Bogotá.

Transmisiones desde el Simón Bolívar

Para quienes no acudan al Simón Bolívar, además de la transmisión por la señal convencional del canal Capital, que empieza el sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 12 m, también se emitirá vía streaming y sus canales de YouTube y Facebook.

La emisión contará con la conducción de los expertos Danny Galvis, quien se ha convertido en un rostro recurrente en las transmisiones musicales del canal como Rock al Parque y Colombia al Parque y Darwin Almeida, conocido como ‘Tu Tormento Vallenato’ y talento de la emisora La Kalle, donde conduce el programa Kallenatiando.

