Vandalizaron tumba de Omar Geles. Así reaccionó Maren García, esposa del artista

El 21 de mayo del 2024, el mundo del entretenimiento en Colombia se vistió de luto con la inesperada muerte de Omar Geles, uno de los artistas vallenatos más queridos del país.

El artista, recordado por temas como No voy a llorar, Novios cruzados, Recuerdos de un amor, Un viejo amor, Cómo le pago a mi Dios, entre otras, falleció en Valledupar, luego de sufrir un infarto mientras jugaba un partido de tenis junto a su amigo Osmar Pérez.

Omar Geles. Fotografía por: Facebook Omar Geles | Edición Revista Vea

Han pasado ocho meses de la muerte del artista. Maren García, su esposa y madre de sus hijos menores, ha publicado en sus redes sociales el difícil proceso que ha tenido que enfrentar con su ausencia, pues en su corazón, quedó un profundo vacío. “No daba para dormir si no era con pastillas. Luego, como ya me estaba colocando como que muy adicta a las pastillas porque estaba tomando demasiado, tuve cita con mi psiquiatra”, dijo hace un tiempo en sus redes.

A raíz de eso, García tuvo que iniciar un tratamiento que, afortunadamente, terminó hace un tiempo: “También creo que buscar de Dios fue lo que me ayudó a perder ese susto que tenía, porque yo soy demasiado miedosa (...) Ya por lo menos puedo bajar sin que me dé temor, antes no podía hacerlo. Yo duermo todavía con mi hermana, acompañada, no doy para dormir sola, y todavía duermo con el foco prendido de mi cuarto y de mi baño”.

Así quedó la tumba de Omar Geles

Hace unas horas, la viuda del artista denunció en su cuenta de Instagram que la tumba de Omar fue vandalizada por personas malintencionadas. La creadora de contenido publicó un video donde se observa la lápida de mármol rota en varios pedazos. De igual manera, dejó ver que la jardinería también sufrió algunos daños.

“Qué tristeza, la verdad, no entiendo la necesidad de dañar las cosas. Qué falta de cultura”, escribió junto a las imágenes. Así como la de Omar Geles, las tumbas de otros artistas como Kaleth Morales, Martín Elías y Diomedes Díaz, también han sufrido daños que sus familiares han hecho públicos a través de sus redes sociales.

Los internautas han dejado sus comentarios, criticando a las personas que hicieron ese mal acto: “Terrible que el ser humano no sienta respeto por los muertos y sus dolientes. No se necesita de vigilante, se necesita cultura y respeto”; “qué vandalismo”; “eso la destruyen los corronchos que quieren ir a tomarse foto ahí encima de esa tumba”; “la tumba de un ser querido se encuentra cerca a la de Diomedes y está vuelta nada por parte de algunos desalmados”.