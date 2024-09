Vanessa de la Torre cuestionó a Shakira por ‘Soltera’, su nueva canción

Shakira estrenó el 25 de septiembre Soltera, una canción que, como su título lo indica, habla sobre la etapa que atraviesa desde hace más de dos años, cuando se terminó su relación amorosa con el exfutbolista español Gerard Piqué.

“Cambié de amigos porque los que estaban sólo hablaban de... A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos, también yo tengo derecho de portarme mal pa’ pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera”, dice el coro del nuevo tema de la colombiana.

A pesar de que Soltera acumula más de 2.6 millones de reproducciones en YouTube a tan solo dos días de su lanzamiento, las críticas no se hicieron esperar. Por ejemplo, Vanessa de la Torre, periodista de Caracol Radio y antigua presentadora de Noticias Caracol, opinó sin filtro sobre esta canción.

¿Qué dijo Vanessa de la Torre sobre la nueva canción de Shakira?

En la más reciente emisión de Hoy por Hoy, programa de Caracol Radio, la mesa de trabajo abrió espacio para hablar de la propuesta que presentó la barranquillera en días recientes, tras seis meses de lanzar su álbum Las mujeres ya no lloran.

Algunos periodistas, como Diana Calderón, aplaudieron el enfoque que Shakira ha dado a su música en los últimos años, “convirtiéndose en una especie de icono para esas mujeres que tuvieron que afrontar una ruptura y que vuelven a la soltería”. Sin embargo, Vanessa de la Torre manifestó su disgusto con esta nueva canción y, por supuesto, expuso las razones.

“¿Por qué eso de portarme mal para pasarla bien? Me da mucha pena con ustedes, pero yo no puedo entender... Una mujer que produce lo que produce, que canta lo que canta, que es semejante icono y de semejante nivel de mujer, ¿por qué tiene que seguir con esa lora de tengo que portarme mal, de pasarla rico soltera? Es decir, superemos la tusa porque si no se supera cómo se va a proyectar como el icono del feminismo. No todo puede ser por la plata”, aseguró la presentadora y locutora.

“El tema es que está diciendo: ‘Portarme mal’, que quiere decir que salgo a rumbear y me doy beso con uno y con otro, y salgo con el que quiera ¿Por qué se necesita hacerle una canción a la connotación de portarse mal en una mujer? ¿Alguna vez a un hombre le dicen que se tiene que portar mal para pasarla bien?, no. Los señores salen, se dan besos con una, con otra y hacen lo que les apetecen, y nadie les dice que se están portando mal (...) Todo eso me parece que es como que ya, movámonos hacia adelante un poquito; demasiado drama ya, tampoco ¡Qué hartera!”, agregó Vanessa de la Torre.