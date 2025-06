Vanessa de la Torre habló de su separación ¿Cómo es ahora la relación con su ex?

Vanessa de la Torre es una figura conocida en el periodismo y los medios de comunicación; sin embargo, pocas veces suele hablar en público sobre su vida personal. De hecho, en días recientes, habló por primera vez sobre su separación del también comunicador Diego Santos, con quien tiene dos hijas: Carlota y Raquel.

En una reciente entrevista para el pódcast La vida sin filtros, de Bravissimo, la antigua presentadora de Noticias Caracol rompió ese silencio y dejó al descubierto los detalles más íntimos de este proceso.

¿Qué dijo Vanessa de la Torres sobre su separación?

Inicialmente, la periodista caleña mencionó que, aunque no se casaron formalmente, construyeron una familia durante varios años. Por eso, dice, el proceso no fue fácil: “Un divorcio es difícil porque es romper un hogar. Uno no espera que ese sueño se desbarate. Pero la vida es esta y hay que reestructurar”.

Más allá del duelo, Vanessa de la Torre dejó claro que la relación con su expareja hoy es sana y funcional. Ambos decidieron priorizar a sus hijas y mantener una dinámica familiar basada en el respeto mutuo.

“Tengo una gran relación, muy bonita, ecuánime, de mucho apoyo (...) Con las niñas nos apoyamos totalmente”, afirmó en su charla con Bravíssimo.

Vanessa de la Torre también fue enfática en que, para ella, los hijos deben estar por fuera de cualquier conflicto entre adultos. Por eso, a pesar de que ya no son pareja, el vínculo con Santos sigue siendo cercano.

“Yo dejé los dramas a un lado. A los hijos hay que sacarlos del drama, son sagrados y son la prioridad (...) Trato de que mi familia sea muy bonita, sólida, de mucho respeto, con un señor que adoro, pero con el que ya no me quiero despertar, y él tampoco conmigo”, agregó la locutora de Caracol Radio.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Los cambios en la vida de Vanessa de la Torre

La periodista de 47 años también habló de cómo ha cambiado su forma de ver las relaciones y el amor. A sus 25 años vivió su primer matrimonio, se separó, volvió a enamorarse y también a desenamorarse. Dice no creer en el amor como una obligación ni en la idea de que las relaciones deben ser para siempre.

“Soy una defensora del amor. Yo lo que quiero es estar enamorada”, confesó Vanessa de la Torre, quien también advirtió que este cambio de perspectiva tiene que ver con lo que considera un avance generacional: “La nuestra es una generación que se permite cambiar a las mujeres que antes no lo pudieron hacer”.