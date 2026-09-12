Vanessa de la Torre vio arder y caer las Torres Gemelas en NY: “Ese día me cambió la vida”

Esta semana la periodista caleña comenzó un nuevo reto laboral al incorporarse formalmente a los equipos de ‘Noticias RCN’ y La FM. La comunicadora renunció hace varias semanas a su rol en la emisora ‘Caracol Radio’ para aceptar la nueva propuesta.

Este viernes 11 de septiembre se cumplieron 25 años del atentado terrorista a las Torres Gemelas en el World Trade Center de Nueva York y los distintos informativos recordaron la fecha con especiales y testimonios de quienes vivieron de cerca la tragedia.

En La FM Vanessa recordó como fue ese evento que cambió el mundo y la percepción de seguridad en Estados Unidos. La Torre detalló que estaba en Nueva York ese día ya que estaba haciendo su práctica como estudiante de la Universidad Javeriana.

«Yo aprendí a ser periodista el 11 de septiembre», Vanessa de la Torre

«Yo aprendí a ser periodista el 11 de septiembre del 2001. En esa época era practicante de CNN en español, me había ganado una pasantía. Eran tres pasantías, me acuerdo perfecto, que nos habíamos ganado tres estudiantes de la Universidad Javeriana”, recordó Vanessa quien los días previos había cubierto algunos eventos de moda en la ciudad.

«Los primeros días era como la semana de la moda en Nueva York, desfile de Betsy Johnson, desfile de Carolina Herrera, una cosa así como muy pintoresca, muy bonita, muy cómoda, todo muy especial».

El día de los atentados, Vanessa se enteró de lo que sucedía por su madre, quien la llamó. «De pronto, ese día como hacia las 8 de la mañana, me llama mi mamá y me dice: se estrelló una avioneta contra las Gemelas (…) Salgo yo de la 42, que es la Estación Central, y veo las dos torres ardiendo porque en ese momento ya las dos Torres Gemelas se habían estrellado los dos aviones».

En su recorrido para llegar a la oficina de CNN en español rememoró lo que sintió. “La tierra empezó a rugir (…) De pronto comienza la tierra a rugir. Yo no le puedo explicar de qué manera, porque nunca jamás en mi vida volví a sentir esa sensación… Como si a usted le cogen la tierra y se la mueven como una alfombra así zangoloteada».

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Lo que siguió después fue traumático: «Todo el mundo gritaba y yo me quedé parada, estupefacta, y de pronto, ¡pum!, se desploma una de las torres, la primera torre que se desploma. Era inverosímil».

Al lograr llegar a su oficina se dio cuenta que pocos lo habían hecho y fue entonces cuando le tocó asumir el rol de productora y periodista y comunicar al mundo lo sucedido. «No llegaron los productores, no llegaron los periodistas, no llegó nadie. Solamente llegó Juan Carlos López, que era el jefe de la corresponsalía allá (…) Yo me volví periodista, productora y todo lo que usted quiera, reportera y todo en una hora«».

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«Conocí el olor a muerte»

La Torre también recordó que inicialmente se sintió esa nube densa y luego el olor de la ciudad fue cambiando.

«Y en vivo y en directo vi caer la segunda Torre Gemela, y eso ya fue el acabose porque Manhattan se llenó de una nube negra infinita y un olor que no desapareció como hasta febrero. (…) Esa nube de polvo negra nos iba cubriendo y nos iba cubriendo y nos iba cubriendo y nos iba cubriendo.”

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En otro aparte de su testimonio mencionó: «Yo conocí el olor de la muerte, el olor del miedo, el olor de la descomposición, el olor a quemado (…)Era un olor a nauseabundo, a putrefacto, a muerte, a miseria, a tristeza, a todo el mundo en Nueva York lloraba todo el día».

En sus redes sociales Vanessa compartió el testimonio y admitió que ese día “me cambió a mi también como persona y como periodista”. Recordó que a partir de ese doloroso acontecimiento las normas de seguridad para viajar en avión cambiaron y comenzaron las requisas y la prohibición para llevar líquidos así mismo que la sensación de seguridad cambió por completo.

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