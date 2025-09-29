Vanessa Pulgarín: edad, quién es y más de la nueva Miss Universe Colombia 2025

Este domingo 28 de septiembre, el canal RCN transmitió la gala de coronación de la nuevo Miss Colombia 2025. Durante más de un mes, 28 candidatas se enfrentaron a una serie de pruebas con las que fueron evaluadas en áreas como pasarela, liderazgo, espontaneidad, belleza, actividades físicas, conocimiento y más, en el Miss Universe Colombia: el reality, conducido por Claudia Bahamón y cuyos jurados fueron Hernán Zajar, Andrea Tovar y Valerie Domínguez.

¿Quién es Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia 2025?

Después de las votaciones del público y la evaluación de los jurados, Vanessa Pulgarín fue elegida como la nueva soberana de la belleza. Disputó la final con las representantes de Cauca, Magdalena, Risaralda y Santander. La modelo llevará la nueva corona bautizada como ‘Arte del Alma‘, obra de Kevin’s Joyeros.

Vanessa tiene 33 años, es oriunda de Medellín, mide 1,78 metros y es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. En el 2017 también había participado en el Concurso Nacional de Belleza donde representó a su departamento. En esa oportunidad fue nombrada como Virreina Nacional y participó en Miss International 2017 en Tokio, Japón.

Actualmente, complementa su carrera profesional con iniciativas sociales y de negocio: participa como socia en un gimnasio y en un mercado de productos saludables, además de ser la creadora de una marca de ropa deportiva.

Vanessa Pulgarín Miss Universe 2025 Fotografía por: Cortesía RCN Televisión

¿Qué premios le dieron a Vanessa Pulgarín?

La respuesta que dio ante la pregunta de los jurados sobre el papel de las redes sociales fue unos de los puntos clave para su triunfo. “Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad para inspirar a otras personas. Ejemplo, yo inspiro a través del deporte, de un estilo de vida saludable. Creo que es muy importante tener qué decirle a las personas, darles amor, mostrarles que hay un poquito más del entretenimiento, un ser cercano que quiere ayudar, que quiere hacer algo por salvar el mundo, por ayudar a poner mucho más amor, mucha más paz, mucha más conciencia para todos los seres humanos”, dijo.

Además del título y la corona, Vanessa recibió otros premios, entre ellos joyas como un reloj exclusivo y aretes en oro, hospedaje, entrenamiento físico, educación como una beca completa para estudiar inglés, productos de belleza y tratamientos dermatológicos.