Vanessa Pulgarín quiere ser actriz luego de entregar la corona de Miss Universe Colombia

Después de varios meses representando a Colombia ante el mundo, Vanessa Pulgarín se alista para despedirse de la corona y del título de Miss Universe Colombia. El próximo 10 de octubre, la reina pondrá fin oficialmente a una etapa que admite, superó todas sus expectativas y le dejó aprendizajes, sacrificios, momentos inolvidables y el cariño de miles de colombianos. “Se siente un poquito de nostalgia, ha sido un camino demasiado hermoso, espectacular, pero también tengo mucho agradecimiento con todas las personas que creyeron en mí, con toda Colombia por haberme apoyado desde el día cero y es un aplauso también porque me di cuenta de que era capaz de lograr cosas que nunca me había imaginado”, dijo en conversación con este medio.

Vanessa comenzó en el mundo de los reinados con una historia que va mucho más allá de simplemente llevar una corona. “Mis expectativas eran unas y literalmente se superaron todas, fue un momento maravilloso, increíble, la di toda, me la gocé, de principio a fin fui muy feliz. Dejo a una mujer demasiado disciplinada, enfocada, que cree en ella, que siempre está buscando poder aportarle a la sociedad, poder dar mensajes de superación, de confianza, de salud mental, de motivación, de salud física, entonces es dejar un legado de una mujer que se empodera, que sabe que es capaz de lograr cosas que no se imaginaba y que sabe que nada es regalado en la vida, que todo se trabaja, se lucha y que al final todo tiene sus frutos”, agregó.

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La verdadera historia de Vanessa Pulgarín detrás de la corona

La seguridad que Vanessa mostró en su paso por Miss Universe tiene sus raíces en una historia familiar que cuenta, estuvo llena de desafíos y momentos complicados, pero que a la vez fueron su inspiración para lograr sus sueños. “A mí me tocó una historia de vida un poco difícil, yo perdí a mi padre muy joven, mi mamá entró en un tema de depresión superfuerte, entonces tuve otra familia, por eso actualmente tengo dos familias: la de sangre y la de vida, pero yo siempre fui una niña super trabajadora, así me tocara sola yo lo iba a hacer todo en la vida. No importaron muchas cosas que pasaron porque mi vida ha sido una montaña rusa, no me quedé ahí victimizándome, sino que usé todas esas experiencias para crecer y ser mucho más fuerte y empoderada".

Más que un título, Vanessa espera que su experiencia en Miss Universe Colombia sea recordada por los mensajes significativos que buscó compartir. “Toda mi vida he estado superconectada en todo lo que es ayudar, poner mi granito de arena y aportar. Desde mis redes sociales los inspiro a través del deporte, de la salud mental, de mi historia de vida, cuento mucho sobre lo que yo he vivido y qué procesos he tomado para que les sirva como ejemplo a muchísimas personas. Muchas veces uno espera a que los sueños se hagan realidad, pero sin hacer nada, sin esforzarse. Creo muchísimo en que el esfuerzo, la dedicación, la pasión y el amor te llevan a lograr todo eso que te propones. Todo ha sumado en mi vida para hoy en día decirle a las personas que no importa uno dónde nace, no importa la historia familiar, no importa lo que hay detrás. Lo que importa es tú qué quieres ser, a dónde quieres llegar, qué estás esperando de ti, no importa nada más”.

Vanessa Pulgarín sueña con llegar a Netflix

A medida que se acerca el final de su reinado, Vanessa ya comienza a reflexionar sobre lo que viene para su vida. Uno de sus más grandes sueños es incursionar en la actuación, una pasión que ha llevado en su corazón desde que era una niña. “Yo le estoy metiendo también muchísimo la ficha a la televisión.Me gustaría mucho irme a vivir a Madrid, estudiar actuación y por qué no empezar con Netflix. Es el proyecto que tengo en mente. Desde chiquita estuve en teatro, como desde los 10 años he estudiado actuación y me encanta crear, el escenario, me encantan los personajes”, dijo.

La comunicadora social de 35 años trabaja por lograrlo. Sin embargo, es consciente que detrás de esos proyectos hay muchos sacrificios: “Soy una mujer demasiado cuadriculada, enfocada, entonces he tenido que sacrificar un poco mi parte sentimental, eso es lo que más me cuesta equilibrar en esto, porque siento que muchas veces eso me distrae, entonces yo estoy super enfocada en lo que quiero y en esos proyectos a los que quiero llegar”, aseguró.

Aunque tiene muchos sueños profesionales por cumplir, no deja la idea, más adelante, de centrarse más en su área personal: “En este momento pienso mucho en mi parte profesional y es la prioridad en mi vida en este instante, pero no descarto que en un futuro y yo me imagino casándome, teniendo una familia muy bonita, pero creo que eso lo va dando el tiempo. No me puedo adelantar si no estoy con esa persona, el tiempo me dirá cuando conecte con alguien muy bien, si se van a dar las cosas, si me casaré, si tendré hijos, pero no tengo esa presión, en este momento estoy enfocada en trabajar”.